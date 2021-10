Aubrey Edwards dit qu’elle ne travaille pas encore sur le jeu de console AEW, se concentrant sur Elite GM

Aubrey Edwards est une grande partie d’AEW Games, mais elle a noté qu’elle ne travaillait pas encore sur le jeu sur console car elle se concentre sur Elite GM. Edwards était l’invité de Into the Danger Zone avec Chris Denker et a expliqué qu’elle n’était pas encore au courant du développement du jeu sur console.

« Cela va vous épater. Je ne travaille pas du tout sur le jeu sur console », a déclaré Edwards (par Fightful). « Je suis à 100% concentré sur Elite General Manager. Toutes les choses que vous avez vues du jeu sur console sont les mêmes que j’ai vues sur le jeu sur console. Donc si c’est des images publiques, c’est ce que j’ai vu. C’est très, très près de la poitrine en ce moment.

Elle a poursuivi en notant qu’elle y travaillerait à un moment donné, en disant: «Je pense qu’une partie de [why] les attentes sont si élevées que Kenny [Omega] est très, très concentré là-dessus. Quand il ne lutte pas, il travaille sur ce truc. C’est fou. Je finirai par travailler dessus, c’est une évidence, mais avec les expéditions du directeur général d’Elite cette année, puis nous essayons de sortir nos passes de saison et toutes ces choses, il y a une tonne de choses sur lesquelles je dois me concentrer, en ce moment , autour de ce projet.

« Je ne veux pas être comme » les gars de la paix « et juste aller travailler sur la chaleur cool, et laisser tomber mes copains ici parce que c’est toujours un projet qui est important pour nous et doit bien sûr continuer à générer revenus pour l’entreprise. Je suis donc tout à fait d’accord avec vous pour dire que l’anticipation est très élevée. Pour moi en particulier, parce que j’ai vraiment, vraiment envie de travailler dessus. Les jeux sur console sont comme mon pain et mon beurre. J’en ai expédié six.

AEW Elite GM est actuellement disponible sur mobile, le jeu sur console étant toujours en développement.