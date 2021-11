Aucun cas de variante omicron de COVID-19 identifié pour le moment aux États-Unis, selon le CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré vendredi soir qu’aucun cas de la variante omicron COVID-19 n’avait été identifié aux États-Unis à ce jour.

Dans un communiqué, l’agence a écrit qu’elle suivait les détails de la nouvelle variante B.1.1.529, qui a été signalée pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par l’Afrique du Sud et classée comme « variante préoccupante » par l’organisation. vendredi.

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement sud-africain et à ses scientifiques qui ont ouvertement communiqué avec la communauté scientifique mondiale et continuent de partager des informations sur cette variante avec le département américain de la Santé et des Services sociaux et le CDC », a déclaré le CDC.

« Nous travaillons avec d’autres partenaires américains et mondiaux de la santé publique et de l’industrie pour en savoir plus sur cette variante, alors que nous continuons à surveiller son évolution », écrit-il.

Le CDC a noté qu’il surveillait en permanence les variantes et que le système américain de surveillance des variantes avait détecté de manière fiable de nouvelles variantes aux États-Unis.

« Nous nous attendons à ce qu’omicron soit identifié rapidement, s’il émerge aux États-Unis », a ajouté l’agence.

L’agence a déclaré que les voyageurs aux États-Unis devraient continuer à suivre les recommandations du CDC pour voyager et que les gens devraient continuer à suivre les stratégies de prévention COVID-19, comme porter un masque bien ajusté dans les lieux publics intérieurs dans les zones de transmission communautaire importante ou élevée, physiquement distanciation, se laver les mains fréquemment et se faire vacciner contre la maladie.

Le CDC a déclaré qu’il fournirait des mises à jour à mesure que de plus amples informations seraient disponibles.

Vendredi, la nouvelle de la variante a poussé les responsables de la santé du monde entier à réagir, plusieurs pays – dont les États-Unis – mettant en œuvre des restrictions de voyage malgré les directives de l’OMS et les appels des Centres africains ou de contrôle et de prévention des maladies, qui ont déclaré que de telles interdictions de voyager ont » n’a pas donné de résultat significatif. »

Des cas du variant ont été signalés en Belgique, en Israël et à Hong Kong. L’Allemagne a aussi un cas probable.

Les autorités néerlandaises recherchent la variante omicron après que 61 passagers sur deux vols en provenance d’Afrique du Sud ont été testés positifs pour COVID-19.

« Cela semble se propager rapidement », a déclaré vendredi le président Biden, déclarant aux journalistes qu’il avait décidé « que nous allions être prudents ».

La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis restreindraient les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays de la région à partir de lundi, à l’exception des citoyens américains, des résidents permanents et de plusieurs autres catégories.

La variante omicron – qui comporte un nombre élevé de mutations – a alarmé les professionnels de la santé en raison de sa propagation rapide parmi les jeunes en Afrique du Sud, bien qu’il n’y ait aucune indication immédiate si la variante provoque une maladie plus grave.

Selon l’OMS, les premières preuves suggèrent que l’omicron comporte un risque accru d’infection par rapport à d’autres variantes hautement transmissibles.

Des scientifiques américains et sud-africains se sont réunis vendredi pour discuter de leurs découvertes, bien qu’on ne sache pas encore si omicron peut échapper aux réponses immunitaires.

Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca, Moderna, Novavax et Pfizer, ont déclaré avoir mis en place des plans pour adapter leurs vaccins à la lumière de l’émergence de l’omicron.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.