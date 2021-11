Aucun cas de variante omicron trouvé aux États-Unis jusqu’à présent, selon le CDC

Des doses pédiatriques du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 sont posées sur une table au National Jewish Health le 3 novembre 2021 à Denver, Colorado.

Michel Ciaglo | . Actualités

Les États-Unis n’ont trouvé jusqu’à présent aucun cas de la nouvelle variante omicron Covid, a déclaré le CDC vendredi soir, faisant référence à une souche fortement mutée du virus qui a été classée comme « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé.

« Aucun cas de cette variante n’a été identifié aux États-Unis à ce jour », selon le communiqué des Centers for Disease Control and Prevention.

« Le CDC surveille en permanence les variantes et le système américain de surveillance des variantes a détecté de manière fiable de nouvelles variantes dans ce pays. Nous nous attendons à ce qu’Omicron soit identifié rapidement, s’il apparaît aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Cependant, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré samedi à l’émission Weekend TODAY de NBC qu’il « ne serait pas surpris » si la variante omicron est déjà aux États-Unis.

« Nous ne l’avons pas encore détecté, mais lorsque vous avez un virus qui montre ce degré de transmissibilité et que vous avez déjà des cas liés aux voyages qu’ils ont notés en Israël et en Belgique et dans d’autres endroits, lorsque vous avez un virus comme cela, cela va presque invariablement finir par aller pratiquement partout », a déclaré Fauci.

La souche nouvellement identifiée – appelée lignée B.1.1.529 – a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud et a suscité des inquiétudes en raison de l’augmentation rapide du nombre de cas de coronavirus dans la province du Gauteng du pays.

L’agence de santé des Nations Unies ne désigne les souches de Covid comme variantes préoccupantes que lorsqu’elles sont plus transmissibles, plus virulentes ou plus aptes à échapper aux vaccins et aux thérapies.

« Cette variante a un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes », a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. « Les preuves préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec cette variante, par rapport à d’autres [variants of concern]. Le nombre de cas de cette variante semble augmenter dans presque toutes les provinces d’Afrique du Sud. »

Les États-Unis ont imposé vendredi des restrictions de voyage aux citoyens non américains d’Afrique du Sud et de sept autres pays de la région. Les restrictions commenceront lundi et font partie des efforts mondiaux pour freiner la propagation de l’omicron, selon de hauts responsables de l’administration Biden.

Les autres pays visés par l’interdiction étaient le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe.

Il n’y avait aucune indication de combien de temps les restrictions seront en place.

Samedi, les Centers for Disease Control and Prevention et le Département d’État des États-Unis ont déconseillé les voyages dans huit pays d’Afrique australe.

Le CDC a élevé sa recommandation de voyage au « niveau quatre : très élevé » pour l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, le Mozambique, le Malawi, le Lesotho, Eswatini et le Botswana, tandis que le département d’État a émis samedi des avis parallèles « Ne pas voyager ». Lundi, le CDC avait abaissé son avis de voyage COVID-19 pour l’Afrique du Sud au « niveau 1 : bas ».

—Christina Wilkie de CNBC et . ont contribué à ce rapport.