Aucun cas Omicron en Inde pour le moment, selon le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya

Omicron a été détecté dans 14 pays, mais aucun jusqu’à présent en Inde, a déclaré le ministre. (Source de la photo : PTI)

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré mardi au Parlement qu’aucun cas de la nouvelle variante Omicron du nouveau coronavirus n’avait été signalé en Inde jusqu’à présent.

Omicron a été détecté dans 14 pays, mais aucun jusqu’à présent en Inde, a déclaré le ministre. Le gouvernement a publié des avis pour faire face à la situation émergente et surveille de près les ports, a déclaré le ministre au Parlement. Les cas suspects sont envoyés pour séquençage génomique et toutes les précautions ont été prises, a déclaré le ministre. Mandaviya a déclaré que le gouvernement avait appris de précieuses leçons pendant la crise de Covid, et sur les ressources et les laboratoires pour gérer toute situation.

