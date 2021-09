“Aucun changement” pour les qualifications de sprint, déclare Michael Masi

La Formule 1 ne distribuera pas la pole position vendredi soir à Monza avec Michael Masi disant qu’il n’y a “aucun changement” pour les qualifications de sprint.

La Formule 1 a essayé les qualifications Sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne, les qualifications de vendredi soir n’ayant pas donné la pole position du pilote le plus rapide, juste la première place sur la grille de qualification du samedi après-midi.

Ce samedi après-midi, les qualifications étaient une course de sprint, mais les patrons de la Formule 1 n’ont pas tardé à annuler l’utilisation du mot course, et le vainqueur, Max Verstappen, a obtenu la pole position, non seulement pour le grand prix du dimanche mais pour le livre des records. .

Cela n’a pas plu aux experts, aux fans ou même à certains des chefs d’équipe, avec des appels à apporter des changements et à ce que le vainqueur des qualifications du vendredi soir obtienne le mot “pole position” à côté de son nom, ainsi qu’une pole position. vers ses livres d’histoire.

Mais avant le deuxième essai de la F1 au Grand Prix d’Italie, le directeur de course de la FIA, Masi, a déclaré qu’il n’y avait “aucun changement” pour ce week-end.

Il a ajouté : « Nous avons tous eu une très bonne discussion après le premier événement à Silverstone, la FIA, la F1 et les équipes, et nous avons tous convenu que nous ferions la même chose à Monza d’un point de vue réglementaire.

« Oui, il y aura des activités supplémentaires pour la F1 qui se dérouleront séparément, mais du point de vue de la course, nous ferons tout de la même manière, puis nous nous asseyons à la suite de Monza et voyons si nous devons apporter d’autres ajustements pour le troisième événement, où que ce soit. sera.”

C’est TIMEEE, voici le programme du GP d’Italie N’oubliez pas que Monza sera la 2e course de sprint de la saison et cela signifie plus d’action 👀🏎#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/jYSR8kINQj – Formula1 On a Roll🔥 (@F1On_a_Roll) 9 septembre 2021

Le troisième essai devrait avoir lieu au Grand Prix du Brésil.

Masi a ajouté à GPFans : « Il y a quelques éléments de procédure que nous examinerions certainement et comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’un échantillon.

“C’est ‘faites-le deux fois et comprenons mieux’ et tout le monde est exactement sur la même longueur d’onde – dix équipes, la FIA, la F1 sont toutes sur la même longueur d’onde. Mais des choses plus mineures, rien de gros.

« Les procédures de parc fermé, les tâches de l’équipe FIA ​​étaient énormes. En regardant tous les différents morceaux, mais ce ne serait pas… rien de ce dont nous avons discuté n’est en gros, c’est du raffinement.