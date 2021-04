« Aucun club espagnol n’a défendu Valence »

04/08/2021

Anil Murthy, président de Valence, aucune équipe de LaLiga ne s’est plainte des prétendues insultes racistes qu’elle a dénoncées Mouctar Diakhaby dans le match entre Cadix et Valence Cette fin de semaine. Il a également donné sa version de ce qui est arrivé à L’athlétique malgré le fait de ne pas se rendre au jeu pour des raisons personnelles.

« Je suis surpris qu’aucun club espagnol ne se soit manifesté pour soutenir la déclaration de Valence. De nombreux autres clubs à l’étranger l’ont fait. Mais fondamentalement, si nous ne déracinons pas cela, Si les clubs n’agissent pas ensemble et que les règles et règlements sur la façon dont nous gérons ces types d’événements sont vraiment modifiés, je dirai: « Très bien, si cela vous aide à vous endormir la nuit, communiquez les déclarationsAllez-y mais cela ne me suffit pas », a-t-il déclaré.

Murthy a tenu à ajouter que cette attitude ne le surprend pas. « Voilà comment les choses se passent ici. Et c’est pourquoi il est si urgent que les clubs et les institutions disent, soyons sérieux », a demandé le président de Valence.

Il n’avait pas non plus de bons mots pour La Ligue, qui se plaint de son incapacité à trouver des preuves. « Est choquant que ce soit le travail du club de fournir des preuves, quand ce n’est pas le cas, nos caméras et notre équipement vidéo enregistrent le match. La seule façon d’obtenir des preuves est que les institutions qui organisent le concours nous les fournissent. Le protocole, les règles et la mentalité auxquels il est confronté permettent que cela se poursuive », a-t-il dénoncé.

De plus, il a expliqué la même version qu’il a donnée Javi grace après le match, et c’est elle qui défend que Diakhaby a été informé de ce qui se passerait s’ils ne retournaient pas sur le terrain et demandaient à ses coéquipiers de sortir pour jouer. En plus et selon compte, « L’entraîneur a dit aux joueurs que s’ils ne voulaient pas sortir, ils ne devraient pas ».

Enfin, le président a demandé l’ouverture d’une enquête contre Juan Cala. « Si vous avez besoin d’une preuve, il suffit de regarder la télévision. Bien sûr, nous ne pouvons pas baser une réglementation sur le visage d’une personne, mais il suffit de la voir pour demander qu’elle fasse l’objet d’une enquête », a-t-il assuré.