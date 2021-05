Aucun CNN ne montre Crack 1 million de téléspectateurs ⋆ 10z viral

Selon la plupart des mesures, ce fut une journée difficile dans les cotes d’écoute pour CNN lundi, car le réseau, qui a vu des niveaux d’audience post-électoraux historiques, n’a pas pu franchir le cap du million de téléspectateurs et n’a remporté qu’une seule victoire de la journée sur MSNBC en la valeur démographique des téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans, selon les données de Nielsen.

L’émission la mieux notée de CNN lundi était l’hôte assiégé Chris Cuomo‘s Cuomo Prime Time, qui a attiré 919 000 téléspectateurs au total. L’émission la plus regardée de MSNBC, The Rachel Maddow Show, a attiré 2,43 millions de téléspectateurs au total, et Tucker Carlson Tonight de Fox News a totalisé 2,79 millions de téléspectateurs. Dans la démo clé. Cuomo comptait en moyenne 191 000 téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans, Maddow 349 000 et Carlson 440 000.

Carlson, en fait, a été l’émission la plus regardée de toutes les informations sur le câble, à la fois dans le nombre total de téléspectateurs (2,79 millions) et dans la démo clé (440 000). The Five a terminé deuxième, avec 2,67 millions de téléspectateurs au total et 417 000 dans la démo. Hannity était troisième, avec 2,63 millions de téléspectateurs au total et 394 000 dans la démo. Maddow a terminé quatrième, avec 2,43 millions de téléspectateurs au total et 349 000 dans la démo. Special Report avec Bret Baier était cinquième du nombre total de téléspectateurs, avec 1,93 million (256 000 dans la démo), et The Ingraham Angle était cinquième avec les téléspectateurs de la démo, avec 315 000 (près de 1,9 million de téléspectateurs au total).

Fox News a été le premier de la journée, avec 1,45 million de téléspectateurs au total et 227 000 dans la démo. MSNBC était deuxième en nombre total de téléspectateurs, avec 1,09 million, et troisième dans la démo, avec 137 000 spectateurs. CNN a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec 636 000 téléspectateurs, et deuxième de la démo, avec 144 000.

Aux heures de grande écoute, Fox était le premier, avec une moyenne de 2,44 millions de téléspectateurs (près du triple de l’audience totale de CNN aux heures de grande écoute) et 383 000 dans la démo. MSNBC a terminé deuxième, avec 1,88 million de téléspectateurs au total (plus du double de l’audience totale de CNN aux heures de grande écoute) et 242 000 dans la démo. CNN était troisième, avec 830 000 téléspectateurs au total et 177 000 dans la démo.

Au petit matin, Fox and Friends a gagné avec 1,11 million de téléspectateurs au total et 207 000 dans la démo. Morning Joe de MSNBC a terminé deuxième, avec 916 000 téléspectateurs au total et 120 000 dans la démo. New Day de CNN a terminé troisième, avec 461 000 téléspectateurs au total et 112 000 dans la démo.

