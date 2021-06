Aucun colonel ne peut devenir général du jour au lendemain, déclare Partap Singh Bajwa au milieu du buzz sur la réconciliation avec CM Amarinder Singh

Pratap Singh Bajwa a déclaré que le haut commandement, les travailleurs du parti et lui-même voulaient que Sidhu obtienne un rôle important, mais qu’il faut du temps pour atteindre les postes de direction.

Le chef du Congrès et député du Pendjab Rajya Sabha, Partap Singh Bajwa, a déclaré aujourd’hui qu’il faut du temps à un chef pour atteindre un certain poste dans un parti. Il a dit qu’aucun colonel ne peut devenir général du jour au lendemain. « Aucun colonel ne peut devenir général du jour au lendemain. Le colonel le plus compétent devra également attendre un certain temps. Nous avons laissé cela (l’élévation de Sidhu) au Haut Commandement du Parti. Nous accepterons leur décision. J’ai également précisé que je ne suis candidat à aucun poste », a déclaré Bajwa.

Bajwa a déclaré que le haut commandement, les travailleurs du parti et lui-même voulaient que Sidhu obtienne un rôle important, mais qu’il faut du temps pour atteindre les postes de direction. “Il faut lui donner un rôle mais il faut tenir compte des fidèles du parti, qui sont ici depuis 40-45 ans”, a ajouté le député du Congrès.

Il a laissé entendre que CM Amarinder Singh était contre l’adhésion de Sidhu au parti. « Quand Navjot Singh Sidhu est venu au Congrès, les hauts dirigeants du Pendjab créaient des obstacles ; il voulait qu’il ne vienne pas. J’étais intervenu et j’avais recommandé qu’il soit un atout pour le parti. Il a été intronisé. Il est comme mon frère », a déclaré Bajwa, qui a vivement critiqué CM Amarinder Singh.

Plusieurs rapports ont affirmé que le CM a tenu une réunion secrète avec Bajwa hier où ils sont tous deux parvenus à un compromis politique. Selon certaines informations, Bajwa souhaite revenir à la politique active en se présentant aux élections législatives de 2022. Cependant, Bajwa a également nié avoir rencontré le CM en secret.

«Je nie que CM soit venu chez moi. Il n’y a pas eu de réunion. Il serait le bienvenu s’il voulait venir. Je n’ai rien de personnel contre lui, il peut y avoir une divergence d’opinion. Les députés du parti, les ministres, les députés et les cadres estiment qu’il devrait tenir ses promesses », a déclaré Bajwa.

Bajwa, avec Sidhu et Sukhjinder Randhawa, a demandé l’éviction de CM Amarinder Singh. Le haut commandement du parti du Congrès a déjà mis en place un panel pour résoudre les griefs et arrêter les luttes internes au sein du parti.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.