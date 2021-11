« Aucun de mes ministres ne comprend l’hindi »: Mizoram CM écrit à Amit Shah pour demander au secrétaire en chef parlant le mizo

Alors que le Centre avait nommé Sharma, le gouvernement du Mizoram avait également choisi son candidat pour le poste. Le gouvernement de l’État souhaitait que le secrétaire en chef supplémentaire JC Ramthanga soit élevé à ce poste.

Le ministre en chef du Mizoram, Zoramthanga, a écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, l’exhortant à nommer un secrétaire en chef parlant le mizo au choix de son gouvernement. Sa lettre est arrivée quelques jours après que le Centre a nommé un candidat non-Mizo – l’officier de l’IAS du lot 1988 Renu Sharma du cadre AGMUT en tant que secrétaire en chef du Mizoram.

Dans sa lettre du 29 octobre, CM Zoramthanga, qui dirige le Mizo National Front (MNF) qui est un allié de la NDA, a déclaré qu’un secrétaire en chef ne connaissant pas la langue mizo ne sera jamais un secrétaire en chef efficace pour l’État et a exhorté le Centre de reconsidérer sa nomination à ce poste. « En général, les Mizo ne comprennent pas l’hindi. Aucun de mes ministres ne comprend l’hindi. Certains d’entre eux ont même un problème avec l’anglais », a déclaré le CM.

Cependant, Sharma a pris ses fonctions à compter du 2 novembre. Sharma avait déjà été affectée au Mizoram à deux reprises – avec les départements des finances et de l’administration générale en 2011 et les départements de l’accueil, du personnel et de l’administration en 2016.

Dans sa lettre, Zoramthanga a également déclaré : « … le gouvernement indien n’a jamais envoyé de secrétaire en chef qui ne connaît pas la norme de travail de la langue mizo depuis la création de l’État du Mizoram. Que ce soit le gouvernement de l’UPA ou le gouvernement de la NDA au Centre, c’est une pratique depuis la création de l’État du Mizoram.

Le Centre a nommé Renu Sharma comme nouveau secrétaire en chef du Mizoram sans tenir compte de la demande du ministre en chef Zoramthanga, selon un rapport de la PTI citant un responsable. Il a rapporté que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Ajay Kumar Bhalla, avait parlé hier à Zoramthanga de la question par téléphone depuis Delhi.

