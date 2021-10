Aucun décès de COVID-19 à Mumbai pour la première fois presque depuis le début de la pandémie; le chef municipal appelle cela une « bonne nouvelle »

La métropole avait signalé son premier cas positif au coronavirus le 11 mars 2020 et son premier décès six jours plus tard le 17 mars de la même année. (Fichier image / PTI)

Dimanche, Mumbai n’a signalé même pas un seul décès dû au COVID-19 pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars de l’année dernière, a déclaré un haut responsable.

Le commissaire municipal de Mumbai, Iqbal Singh Chahal, a déclaré que la ville n’avait signalé aucun décès dû au virus pendant la journée pour la première fois depuis le 26 mars 2020.

« C’est une excellente nouvelle pour nous tous à Mumbai », a-t-il déclaré.

La métropole avait signalé son premier cas positif au coronavirus le 11 mars 2020 et son premier décès six jours plus tard le 17 mars de la même année.

« En tant que commissaire municipal, je salue l’équipe MCGM (Municipal Corporation of Greater Mumbai) pour leur performance spectaculaire », a-t-il ajouté.

La ville a enregistré 367 cas positifs dimanche. Avec cela, le nombre de cas de Mumbai n’a pas atteint 7 50 808 et le nombre de morts 16 180.

Un communiqué du service de santé civique indique que 518 patients ont récupéré au cours de la journée, portant le nombre de récupérations à 7 27 084.

Au total, 28 697 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total de tests à 1 09 57 392.

Il y a actuellement 5 030 cas actifs de COVID-19 à Mumbai. Son taux de récupération est de 97 pour cent, tandis que le taux de doublement des cas est de 1 214 jours. Le taux de croissance global des cas de coronavirus du 10 au 16 octobre est de 0,06 %.

Mumbai avait enregistré les 11 163 cas les plus élevés le 4 avril 2021 et le plus grand nombre de décès à 90 le 1er mai de cette année.

Chahal a déclaré qu’un total de 97% des citoyens éligibles de Mumbai ont reçu leur première dose de vaccination et 55% sont complètement vaccinés.

« Gardons tous le masque sur notre visage et laissons chaque citoyen de Mumbai se faire vacciner si certains d’entre nous ne l’ont pas encore fait. J’appelle tout le monde à nous aider à assurer la sécurité de Mumbai », a-t-il ajouté.

