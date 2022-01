Aucun décès signalé dans les incendies de forêt au Colorado qui ont détruit des milliers de maisons

Près de 1 000 maisons ont été détruites, des centaines d’autres ont été endommagées après qu’un incendie de forêt a carbonisé de nombreux quartiers d’une banlieue au pied des montagnes Rocheuses au nord-ouest de Denver.

Alors qu’aucun décès n’avait été signalé en lien avec les incendies samedi soir, trois personnes ont été portées disparues. Le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a qualifié le manque de victimes ou de décès de « assez miraculeux » après avoir examiné les dégâts considérables. Les autorités organisaient des équipes de cadavres pour rechercher les disparus dans la région de Superior et dans le comté de Boulder non constitué en société. La tâche est compliquée par les débris des structures détruites, recouverts de 8 pouces de neige déversés par une tempête pendant la nuit, a déclaré le shérif Pelle.

Alors que les flammes balayaient les quartiers touchés par la sécheresse à une vitesse alarmante, propulsées par des rafales jusqu’à 105 mph, des dizaines de milliers de personnes ont reçu l’ordre de fuir.

Une autre vue des maisons en feu à #Boulder #Colorado #fire #wildfire #disaster #climatechange #Boulder #BoulderCounty #bouldercolorado #Colorado #coloradofire #Superior #superiorfire #wind pic.twitter.com/sqRtG1tdRu – Clips Internet 📸 (@intxrnetclips) 31 décembre 2021

Le président Joe Biden a approuvé vendredi une déclaration de catastrophe pour le Colorado et un financement fédéral pour les personnes touchées, selon un communiqué de la Maison Blanche. « L’aide peut inclure des subventions pour le logement temporaire et les réparations domiciliaires, des prêts à faible coût pour couvrir les pertes de biens non assurés et d’autres programmes pour aider les particuliers et les propriétaires d’entreprise à se remettre des effets de la catastrophe », a annoncé la Maison Blanche dans le communiqué. « Un financement fédéral est également disponible pour les États et les gouvernements locaux éligibles et certaines organisations privées à but non lucratif sur une base de partage des coûts pour les travaux d’urgence dans le comté de Boulder. »

.@POTUS s’est entretenu ce matin avec le gouverneur Jared Polis pour discuter des incendies de forêt sans préavis qui ont causé d’importants dégâts matériels et des pertes dans le Colorado. Le président Biden lui a assuré que tous les efforts seraient faits pour fournir une aide immédiate aux personnes des communautés touchées. – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 31 décembre 2021

Le gouverneur Jared Polis avait déclaré l’état d’urgence peu de temps après que les incendies de forêt qui se propageaient rapidement aient chassé les habitants de leurs maisons presque sans avertissement. Le Gouverneur a exprimé sa gratitude pour que les résidents aient pu se mobiliser assez rapidement pour sortir du chemin de l’incendie. « Nous pourrions avoir notre propre miracle du Nouvel An entre nos mains s’il confirme qu’il n’y a pas eu de pertes de vies humaines », a déclaré Polis.

Reconnaissant à @POTUS pour son autorisation rapide d’une déclaration de catastrophe majeure, et à notre demande, pour avoir inclus des ressources d’assistance individuelles dans la commande. Ceux impactés par le #MarshallFire, veuillez visiter ce lien pour accéder aux ressources FEMA ⬇️⬇️⬇️https://t.co/fltaFw00Zc https://t.co/AdAUQfJuWF – Joe Neguse (@JoeNeguse) 1er janvier 2022