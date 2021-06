“Aucun dommage n’a été fait” lors du voyage à l’étranger de Biden ⋆ 10z viral

Ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie a donné au président Joe Biden premier voyage à l’étranger en tant que président un peu un compliment détourné en disant “aucun dommage n’a été fait”.

Christie a déclaré à l’émission This Week Sunday sur ABC : “Je pense que la barre était basse.”

« Il n’est entré en conflit avec personne. Il n’y a pas eu de moments difficiles, sauf celui avec Kaitlan Collins,” il a continué.

“Je pense que la barre était basse”, dit @GovChristie à propos de Pres. Le voyage de Biden à l’étranger, ajoutant: “En fin de compte, je pense que peu de choses ont été accomplies, mais aucun dommage n’a été causé et je pense que c’est probablement tout ce qu’ils cherchaient.” https://t.co/v6CYeg4CLL pic.twitter.com/tQEC6P1sYp

En fin de compte, je pense que peu de choses ont été accomplies, mais aucun dommage n’a été fait. Et je pense que c’est probablement tout ce qu’ils cherchaient, George, c’était de s’en sortir indemne, pas de grosses erreurs, de rentrer à la maison, et il peut dire que l’Amérique est de retour… Et je ne pense pas qu’il ait fait quelque chose qui nous a fait croire que nous étions ‘ t.