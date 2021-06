Aucun effet secondaire grave du vaccin contre le coronavirus chez les patients intestinaux, selon une étude

in

L’étude a également indiqué que le système immunitaire affaibli peut avoir conduit à l’exposition d’effets secondaires moins graves chez les patients intestinaux.

Les patients souffrant de maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) ne présentent aucun risque accru après avoir reçu le vaccin Moderna ou Pfizer Coronavirus. Les résultats ont été publiés dans une étude dans l’American Journal of Gastroenterology, a rapporté l’Indian Express. L’étude a été menée pour déterminer si les patients souffrant de maladies intestinales couraient un risque accru après avoir reçu le vaccin Moderna ou Pfizer. Au contraire, l’étude a révélé que les patients qui étaient déjà traités avec les thérapies immuno-modifiantes peuvent finir par ressentir moins d’effets secondaires du vaccin que la population générale.

Les patients qui souffrent d’une maladie intestinale développent une condition dans laquelle leur système immunitaire intestinal devient trop réactif, ce qui entraîne une diarrhée sévère et d’autres problèmes liés à la digestion.

Qu’est-ce que l’étude a trouvé?

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs du Cedars-Sinai Medical Center, aux États-Unis, ont analysé les effets secondaires chez 246 patients atteints de maladies intestinales qui avaient été vaccinés avec le vaccin contre le coronavirus. Les chercheurs ont découvert que les patients ont signalé des effets secondaires similaires à ceux ressentis par la population générale après la vaccination. Les effets secondaires rapportés chez les patients qui faisaient partie de l’étude comprenaient entre autres des douleurs, de la fatigue, des maux de tête, des étourdissements, de la fièvre et des frissons. Les chercheurs ont découvert que les symptômes ne duraient que quelques jours et étaient de nature légère. Une très petite partie des patients intestinaux a souffert d’effets secondaires sévères post-vaccination avec seulement deux patients sur 246 rapportant des symptômes gastro-intestinaux sévères.

L’étude a été menée au milieu des inquiétudes exprimées par les patients intestinaux que leur état s’aggraverait après avoir reçu des vaccins contre le coronavirus. Les chercheurs ont conclu que les effets secondaires signalés chez les patients étaient de courte durée comme ceux ressentis par la population générale et se sont résolus d’eux-mêmes. Les chercheurs ont également révélé que 80 pour cent des patients qui faisaient partie de l’étude étaient traités avec les thérapies avancées qui freinent le système immunitaire du corps. L’étude a également indiqué que le système immunitaire affaibli peut avoir conduit à l’exposition d’effets secondaires moins graves chez les patients intestinaux.

