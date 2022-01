Aucun fournisseur d’énergie solaire chinois approuvé dans le cadre du programme révisé, les coûts des développeurs pourraient augmenter

Pour figurer sur la liste des fournisseurs agréés, une entreprise est tenue de se soumettre au contrôle obligatoire des modèles et des sites de fabrication.

Près de deux ans après le lancement de la liste approuvée des fabricants de modèles et de modules (ALMM) pour les fournitures de projets solaires, aucun fabricant chinois n’a été approuvé par le gouvernement indien. Pour figurer sur la liste des fournisseurs agréés, une entreprise est tenue de se soumettre au contrôle obligatoire des modèles et des sites de fabrication.

Les fabricants chinois ont déclaré à FE qu’en dépit de toutes les formalités nécessaires, aucun de leurs sites et modèles n’avait été inspecté par l’Institut national de l’énergie solaire ou NISE, l’agence nodale mandatée par le gouvernement indien, en raison des restrictions de voyage entre l’Inde et la Chine.

Les fabricants ont déclaré que leur suggestion au ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) d’utiliser des cabinets d’audit tiers mondiaux en Chine pour inspecter les sites n’avait pas non plus suscité de réponse de la part du ministère. Cela aurait aidé le gouvernement indien à gagner du temps en raison des restrictions et des lourdes dépenses de voyage et d’hébergement.

Les fabricants chinois couvraient 85 % des besoins totaux de l’Inde en panneaux et cellules solaires. On craint que la non-approbation des fabricants chinois n’entraîne une augmentation des prix des panneaux puisque l’Inde n’a pas la capacité de répondre à ses exigences. Le droit de douane de base imminent de 40 % sur les importations de panneaux solaires augmenterait le coût global.

L’Inde prévoit d’atteindre 175 GW d’énergie renouvelable d’ici décembre 2022 et 450 GW d’ici 2030.

Manish Narula, directeur principal du développement commercial (Inde) chez Jinko Solar en Chine, a déclaré à FE :

« Ces cabinets d’audit ont les compétences nécessaires pour auditer d’énormes sites en Chine, contrairement aux agences indiennes qui n’ont peut-être pas audité des sites aussi grands que 30 à 40 GW sur un seul emplacement », a déclaré Narula.

« Le gouvernement peut également fournir une approbation réputée aux 5 entreprises mondiales les mieux notées jusqu’à ce que de grands acteurs soient enrôlés dans ALMM pour soutenir les IPP indiens (producteurs d’électricité indépendants) », a déclaré Narula.

Un haut responsable du MNRE, sous conditions d’anonymat, a déclaré à FE : « Nous envisagerons de recruter des sociétés étrangères au fur et à mesure que les restrictions de voyage seront assouplies. Nous avons déjà enrôlé une capacité cumulée de 11 GW, ce qui est supérieur à la capacité augmentée chaque année au cours de la dernière décennie en Inde. Cet enrôlement ne fera que croître dans les années à venir pour répondre à notre exigence.

Un autre responsable des cinq plus grandes entreprises chinoises de fabrication de panneaux solaires a déclaré à FE que les entreprises chinoises ne fournissaient que 8 à 9 % de leur capacité de fabrication à l’Inde. « Nous pouvons facilement compenser la perte en approvisionnant d’autres pays à forte marge au Moyen-Orient et en Amérique qui ne sont pas aussi sensibles aux prix que l’Inde. La perte sera pour l’Inde qui devra se débrouiller pour des panneaux à prix élevé des fabricants nationaux, tandis que les droits de douane d’avril augmenteront encore les tarifs. »

Les grands fabricants nationaux agréés dans le cadre de l’ALMM tirent environ 40 à 50 % de leurs revenus des exportations. Les tarifs des projets sont voués à augmenter si la totalité de la capacité est utilisée pour répondre aux besoins nationaux.

Le tarif des projets solaires est récemment tombé à 1,99 Rs/kWh et se situe entre 2 Rs/kWh et 2,80 Rs/kWh. « Cela dépasserait 3,50 Rs/kWh à 4,0 Rs/kWh si les développeurs indiens ne dépendent que des fabricants nationaux », a déclaré un autre fabricant.

Gautam Das, co-fondateur d’Oorjan Cleantech, a déclaré : « La volatilité des prix des panneaux s’est poursuivie et le BCD (droit de douane de base) est également attendu à partir d’avril de l’année prochaine. Actuellement, nous nous concentrons sur les achats où les panneaux devraient être livrés avant la fin de mars 2022. »

En avril 2020, le MNRE a notifié l’enregistrement obligatoire des modèles et des fabricants de panneaux solaires, pour pouvoir participer aux projets solaires gouvernementaux. L’intention était d’établir une référence de qualité pour l’approvisionnement en panneaux et cellules solaires dans tous les projets solaires gouvernementaux.

