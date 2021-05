Aucun frais pour la directrice Melissa Carter ⋆ .

Il n’y aura pas de frais pour un directeur d’école de Floride vu sur une vidéo en train de pagayer une fille de 6 ans. Les procureurs ont estimé qu’il «semble clair» que la mère «a demandé à l’école de lui donner une fessée».

Le mémo de trois pages du bureau du procureur de la République Amira D. Fox efface Melissa Carter, que les autorités ont déterminé a coordonné le pagayage avec l’autorisation de la mère.

“Il est à noter que les parties éditées de la vidéo complète semblent avoir été coupées et diffusées aux médias à des moments différents, et ont abouti à un compte rendu incomplet et trompeur de l’incident au public”, a déclaré le Procureur général adjoint. Abraham R. Thornburg écrit dans une lettre au Sgt. Thomas Lewis du département de police de Clewiston.

Carter est le directeur de l’école élémentaire centrale. Elle et commis d’école Cecilia Self faisaient l’objet d’une enquête sur le pagayage d’une fillette de 6 ans devant la mère de l’enfant.

La maman a dit qu’elle avait laissé cela arriver parce qu’elle avait peur et l’a secrètement enregistrée. Les châtiments corporels sont légaux en Floride, mais le comté de Hendry, où cela s’est produit, ne le permet pas, a noté une station locale de CBS.

«Personne ne m’aurait cru. J’ai sacrifié ma fille pour que tous les parents puissent réaliser ce qui se passe dans cette école », a-t-elle déclaré à l’affilié de CBS WINK News dans une interview anonyme traduite de l’espagnol.

La mère a affirmé que l’école l’avait appelée le 13 avril pour lui dire que l’enfant de 6 ans avait endommagé un ordinateur et que les frais seraient de 50 $. La mère a dit qu’elle voulait payer l’argent, mais elle a été amenée au bureau du directeur avec seulement sa fille, Carter et Self.

«Ma fille était déjà au bureau», dit-elle. «Le directeur a commencé à crier.

Son avocat Brent Probinsky a dit à CBS This Morning que son client ne s’attendait pas à ce que la pagaie se produise.

«C’est arrivé très rapidement», a-t-il dit. «Et la maman a dit: ‘J’étais tellement stupéfaite, j’étais tellement choquée, j’étais juste gelée pendant quelques instants alors qu’elle pagayait mon enfant.’ ‘

L’avocat a dit à WINK que ce qui s’était passé était une batterie aggravée. Le bureau du procureur ne l’a pas interprété de cette façon.

Ils ont cité des déclarations de Carter et Self. Selon le bureau du procureur, les administrateurs de l’école ont déclaré que Self avait appelé la mère de la fille pour lui dire qu’elle serait inculpée pour les dommages causés à l’équipement informatique. Self aurait dit que la mère avait répondu que sa fille endommageait également des choses à la maison. La maman aurait dit qu’elle avait peur de discipliner sa fille par la fessée parce que la fillette de 6 ans a menacé d’appeler les flics et le «DCF», une référence apparente au Département de l’Enfance et de la Famille de Floride.

Selon les autorités, Self a affirmé que c’était la mère qui avait suggéré à l’école de lui donner une fessée. Self dit qu’elle a répondu qu’ils pouvaient le faire, mais que la mère devrait aller à l’école et être là quand la fessée se produirait si elle voulait que le personnel de l’école le fasse.

La façon dont les procureurs ont interprété la vidéo est que Carter et Self se sont assurés de positionner la fille afin qu’elle puisse être fessée en toute sécurité et que leurs déclarations sur la vidéo correspondent au récit selon lequel la mère leur avait demandé de le faire en premier lieu. L’accusation n’a pas vu l’acquiescement de la mère comme de la peur, mais comme un consentement réel, avec elle disant «merci» vers la fin de la séquence.

Les procureurs ont déclaré qu’un entretien avec l’enfant était conforme à ce récit, bien que cette partie soit expurgée de la lettre publiée sur le site Web du procureur de la République.

Selon la lettre de l’accusation, la mère a dit aux députés du comté de Hendry qu’il y avait une barrière de la langue et qu’elle avait été «confuse», ne comprenant pas correctement le processus entourant la pagaie. Les procureurs ont déclaré qu’elle n’avait pas retourné les appels du département de police de Clewiston. Probinsky a rappelé, lui demandant si elle serait suspectée d’inconduite criminelle.

Thornburg a également pris note de la déclaration de la mère à WINK au sujet du «sacrifice» de sa fille.

«Une telle déclaration qu’elle savait depuis le début que le pagayage allait avoir lieu est totalement incompatible avec sa déclaration initiale aux forces de l’ordre selon laquelle elle était confuse et n’a pas consenti», a-t-il écrit.

Le procureur a affirmé qu’il n’y avait pas eu de coups et blessures parce que la mère avait consenti à la pagaie, et pas de coups et blessures graves parce qu’il n’y avait aucune preuve de lésions corporelles graves ou autres.

Probinsky, l’avocat de la mère, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Law & Crime, envoyée à son bureau après les heures.

