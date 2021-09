Aucun investissement des entreprises chinoises dans les projets routiers de l’Inde ces derniers temps : Nitin Gadkari

in

Nitin Gadkari a déclaré que ces derniers temps, les entreprises chinoises n’avaient pas investi dans des projets routiers en Inde.

La Chine ne participera pas aux projets d’autoroutes ! Récemment, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, a déclaré que ces derniers temps, les entreprises chinoises n’avaient pas investi dans des projets routiers en Inde. Au milieu de l’impasse frontalière avec le pays voisin, la Chine, le ministre des Transports routiers et des Autoroutes avait déclaré en juillet 2020 que le gouvernement Modi n’autoriserait pas les entreprises chinoises à participer aux projets routiers indiens, y compris ceux via des coentreprises. Tout en répondant à une question de la PTI sur la question de savoir si des entreprises chinoises ont investi dans des projets routiers en Inde ces derniers temps, le ministre de l’Union a répondu par la négative. Cependant, Gadkari n’a pas développé la question.

Le ministre des transports routiers et des autoroutes de l’Union, dans une récente interview avec PTI, a également mentionné que l’Inde devra augmenter ses exportations ainsi que réduire ses importations. Tout en répondant à une autre question sur la demande de Tesla de réduction des droits d’importation sur les véhicules électriques (VE) en Inde, le ministre a déclaré que la décision d’accorder un allégement fiscal à la société américaine de voitures électriques Tesla sera prise par le ministère des Finances de l’Union. Dans une lettre adressée au ministère des Transports routiers et des autoroutes, la société américaine avait déclaré que le tarif d’importation effectif de 110 % sur les véhicules d’une valeur en douane de plus de 40 000 USD est « prohibitif » pour les véhicules à zéro émission.

Selon le rapport PTI, l’entreprise a demandé au gouvernement Modi de normaliser le tarif des voitures électriques à 40 pour cent, quelle que soit la valeur en douane, ainsi que de supprimer la surtaxe de 10 pour cent de la protection sociale sur les voitures électriques. Le ministre des Transports routiers et des autoroutes a également déclaré que le centre recherchait des perspectives sur l’hydrogène vert comme carburant potentiel pour les transports. Afin de faire de « l’Inde du futur », la nation devra augmenter ses exportations ainsi que réduire ses importations, a affirmé le ministre de l’Union.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.