Aucun iPhone pliable n’est prévu jusqu’en 2023 au plus tôt, mais 2024 plus probable

Apple ne devrait pas introduire un iPhone pliable avant 2023 au plus tôt, 2024 étant la date cible la plus probable, selon l’analyste d’affichage Ross Young.



Les rumeurs sur un ‌iPhone‌ pliable se sont éteintes ces derniers mois, mais il continue d’y avoir des preuves qu’Apple travaille au moins sur des prototypes d’appareils pliables. En septembre 2020, il a été suggéré que Samsung avait fourni des échantillons d’écrans pliables à Apple à des fins de test, et il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait avec LG Display.

En mai, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple travaillait au lancement d’un ‌iPhone‌ pliable avec un écran OLED flexible de 8 pouces en 2023, mais il n’a pas dit grand-chose d’autre sur le travail d’Apple sur les appareils pliables depuis lors. Bloomberg a déclaré en janvier qu’Apple avait commencé « les premiers travaux » sur un iPhone pliable, mais que le développement à l’époque ne s’était pas étendu au-delà d’un écran.

À l’avenir, Kuo pense que les smartphones pliables vont devenir un « must-have » pour toutes les grandes marques de smartphones, et Samsung a au moins travaillé à perfectionner ses options de smartphones pliables. Plus tôt cette année, Samsung a présenté le Galaxy Z Fold3, la troisième itération de son smartphone pliable.

Les premiers appareils Galaxy Fold de Samsung étaient criblés de problèmes, mais Samsung a maintenant eu trois ans pour corriger les bugs avec peu de concurrence dans le domaine des smartphones pliables. Si Apple choisit de sortir un smartphone pliable en 2023 ou 2024, il devra concurrencer Samsung, une entreprise qui a maintenant plusieurs années d’expertise dans les appareils pliables.

Kuo a précédemment déclaré qu’Apple devra résoudre des « problèmes de technologie clé et de production de masse » pour lancer un iPhone pliable d’ici 2023, il ne serait donc pas du tout surprenant que la technologie soit retardée jusqu’en 2024.

