Aucun joueur du Barça dans le onze de départ des U21

30 mars 2021 à 19 h 59 CEST

L’Espagne cherche la victoire ce soir face à la République tchèque pour se qualifier pour la phase finale de cet européen des moins de 21 ans, qui se jouera en fin de saison. Et il le fera sans aucun joueur du FC Barcelone dans les onze de départ. Luis de la Fuente, après l’expulsion injuste de Mingueza lors du duel précédent contre l’Italie, parie à nouveau sur Pipa du côté droit. Riqui Puig continuera à partir du banc.

Nouvelles importantes dans le titre de la «Rojita». L’équipe est en bonne dynamique, après une victoire éclatante contre la Slovénie et le nul contre l’équipe italienne, et Luis de la Fuente a préféré faire une rotation pour se reposer.

Des titres comme Cucurella ou Miranda restent en dehors et d’autres comme Pedrosa et Barrenetxea entrent. Ainsi, la présence de Cuenca en tant que central et d’Abel Ruiz en tant qu’avant-centre se démarque, deux joueurs qui sont passés par les catégories inférieures du Barça.

Il s’agit du onze de départ espagnol des moins de 21 ans à affronter la République tchèque: Álvaro Fernández; Pipa, Guillamón, Cuenca, Pedrosa; Villar, Moncayola, Manu García; Puado, Abel Ruiz et Barrenetxea.