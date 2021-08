Aucun joueur du Bayern Munich sur la liste des stars potentielles de la Bundesliga

in

ESPN a récemment produit une liste de joueurs considérés comme des « stars potentielles » pour cette campagne de Bundesliga et il n’y a aucun joueur du Bayern Munich sur la liste.

Sur la liste figuraient les joueurs suivants :

Matheus Cunha | 22 | En avant | Hertha Berlin Christoph Baumgartner | 22 | Milieu de terrain | TSG Hoffenheim Tyler Adams | 22 | Milieu de terrain | RB Leipzig Maxence Lacroix | 21 | Défenseur | Wolfsbourg Donyell Malen | 22 | En avant | Borussia Dortmund Mohamed Simakan | 21 | Défenseur | RB Leipzig Dominik Szoboszlai | 20 | Milieu de terrain | RB Leipzig Florian Wirtz | 18 | Milieu de terrain | Bayer Leverkusen Youssoufa Moukoko | 16 | Attaquant | Borussia Dortmund Lukas Nmecha | 22 | Attaquant | Wolfsbourg

Vous pourriez faire valoir avec force qu’Adams, Cunha, Baumgartner et Lacroix ont tous déjà vécu leur « saison en petits groupes ». Je pense que beaucoup s’attendraient à ce que ces joueurs aient une bonne saison et beaucoup plus les considèrent même comme déjà établis.

Pendant ce temps, des joueurs comme Wirtz, Szoboszlai, Simakan et Malen semblent avoir les choses en main pour qu’ils puissent montrer leur talent en Bundesliga cette saison.

Pour Moukoko et Nmecha, cependant, il pourrait encore y avoir suffisamment de talent devant chaque joueur pour empêcher une « évasion » massive.

Quant aux joueurs du Bayern Munich sur le point de « percer », il faudrait sans doute regarder Tanguy Nianzou, qui a à peine joué la saison dernière en raison de blessures, Josip Stanisic, qui a connu une merveilleuse pré-saison qui lui a valu les éloges de ceux de Sabener. Strasse, ou même Torben Rhein, qui semble s’être frayé un chemin vers le mix pour être inclus dans la liste des jours de match.

De ces trois joueurs, Nianzou a probablement l’impression qu’il aurait dû être inclus sur la liste d’ESPN.

Selon vous, qui va renaître de ses cendres cette saison ?