08/10/2021

Le à 19:06 CEST

Marcelo Bielsa est l’une des voix les plus respectées dans le monde du football et chaque fois qu’il parle, il nous apprend quelque chose de nouveau. Dans une interview exclusive présentée ce mardi par ‘Sky Sports’, L’entraîneur argentin a passé en revue l’actualité de Leeds et de la Premier League, a analysé les nouvelles recrues, comme Junior Firpo, et a indiqué les aspirations qu’il a pour la nouvelle saison.

Leeds United a terminé neuvième de la Premier League la saison dernière, obtenant les meilleurs résultats d’une équipe promue au 21e siècle. Pour se consolider dans la plus grande compétition anglaise, L’équipe de Bielsa a été renforcée, pour le moment, avec les incorporations de Jack Harrison et Junior Firpo, dont il a tenu à parler : “C’est un joueur avec beaucoup de personnalité, techniquement très doué et très doué physiquement. Aucun joueur ne rejoint Barcelone s’il n’a pas de grands attributs“.

La dernière ligne droite de la campagne de Leeds a été magnifique, remportant sept des dix dernières victoires, avec Diego Llorente et Rodrigo Moreno comme protagonistes, terminant un processus d’adaptation dont l’entraîneur argentin voulait également parler. A propos de la centrale espagnole, Bielsa a expliqué que “tout ce qui s’est passé l’a rendu plus fort parce qu’il a su y faire face, le résoudre puis le surmonter. C’est un joueur très calme qui fait très peu d’erreurs. Dans le football d’aujourd’hui, les joueurs qui passent le plus de temps avec le ballon sont les défenseurs centraux, donc lui aussi a un rôle important. »

Interrogé sur l’avenir à court terme du club, le coach a tenu à garder les pieds sur terre et a rappelé quel est le véritable objectif de l’entité anglaise. « Le projet du club est créer de jeunes joueurs et essayer de s’assurer que ces jeunes joueurs se développent bien et deviennent des membres établis de la première équipe de Premier League. C’est un processus très sensé pour n’importe quel club et Leeds essaie de le mettre en œuvre avec beaucoup de connaissances et de dévouement. »