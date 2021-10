Aucun mouvement haussier majeur de l’or la semaine prochaine, pourrait sous-performer l’argent à court terme ; les graphiques montrent une tendance haussière de l’argent

La semaine prochaine, nous nous attendons à ce que l’or teste la résistance de 48100 tandis que le support de 46800-46700 apparaît comme une bonne base pour le court terme

Par Bhavik Patel

La Fed a peut-être anticipé à tort que l’inflation serait transitoire. L’inflation n’est pas transitoire et ce sera la chose la plus importante pour déterminer la direction de l’économie et des marchés. Nous assistons à un resserrement mondial et cela va avoir des répercussions majeures. J’ai déjà déclaré auparavant que l’or et l’argent verront leur creux une fois que la Fed commencera à réduire ses actifs. L’or est actuellement concurrencé par les crypto-monnaies, car Bitcoin se négocie presque à un niveau record. La pression inflationniste devrait être positive pour l’or, mais les fonds se tournent vers d’autres actifs refuges, à savoir le dollar américain et les rendements du Trésor américain.

L’argent attire mon attention et je ne peux m’empêcher d’être positif en argent. Je pense que l’argent surpassera l’or à court terme. Je suis haussier sur l’argent depuis un mois, lorsque les gestionnaires de fonds ont couvert leurs positions courtes et accumulent maintenant lentement des positions longues. Jusqu’à six à sept mois, l’argent n’allait nulle part tandis que l’or se redressait modestement. L’argent pourrait facilement s’échanger jusqu’à 30 $. Une fois que le métal passera au-dessus de 26 $, il ouvrira une grande hausse. Le problème avec l’argent était que les investisseurs l’échangeaient en tant que métal précieux et que les spéculateurs versaient de l’argent dans le bitcoin, mais maintenant avec le rallye des métaux de base, l’intérêt revient à l’argent. Sans oublier que l’argent est utilisé dans les panneaux solaires et la conductivité électrique, ce qui est important dans le nouvel accord vert. L’argent envisage une percée sur les graphiques techniques et ma saveur de la semaine serait donc l’argent.

Il semble pour le moment que jusqu’à ce que la Réserve fédérale se réunisse pour sa prochaine réunion du FOMC le 2 novembre, l’or continuera de s’échanger dans une fourchette reflétant les courants croisés dynamiques. L’or a réussi à garder la tête au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et il y a un croisement de moyenne mobile de 20 et 50 jours qui montre que l’or pourrait augmenter.

La semaine prochaine, nous nous attendons à ce que l’or teste la résistance de 48100 tandis que le support de 46800-46700 émerge comme une bonne base pour le court terme. Le RSI_14 est à 58, il y a donc de la place à la hausse mais nous n’anticipons pas de mouvements majeurs la semaine prochaine.

Pendant ce temps, l’argent a dépassé son précédent record de 65600 à l’échelle quotidienne et a affiché une forte reprise ces derniers temps. Bien qu’il soit inférieur à la moyenne mobile à 200 jours, nous pensons que l’argent a pour mission de rattraper le terrain perdu. L’argent est à l’aube d’un croisement de moyennes mobiles de 20 et 50 jours et historiquement, nous avons vu un rallye d’au moins 1500 points une fois le croisement terminé. Le prochain stop haussier pour l’argent est à 67200 tandis que 62680 semble être un bon support. Le biais reste haussier pour la semaine prochaine et la stratégie d’achat sur baisse devrait être utilisée

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.