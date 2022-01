Aucun moyen de rentrer chez soi n’est hors des prix BAFTA 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Un nouveau revers pour Spider-Man ! Et non, il ne s’agit pas du Bouffon Vert commettant des atrocités à New York. Il se trouve que le wall-crawler n’aura pas l’omniprésence qu’il souhaitait pour la saison des récompenses. Selon des informations récentes, le film à succès Spider-Man: No Road Home ne sera pas éligible aux British Academy Film Awards, BAFTA, en 2022. Et apparemment, ce n’est pas parce que les récompenses britanniques méprisent le genre des super-héros, mais que Sony Pictures l’a fait. pas de livraison avec des délais d’éligibilité.

Il convient de noter que 2022 est la deuxième année où les BAFTA exigent que les films éligibles soient disponibles sur sa plate-forme numérique BAFTA View, d’où les électeurs peuvent les visionner. Les distributeurs avaient jusqu’au 3 janvier pour télécharger leurs films sur le serveur de streaming. Et malheureusement, Spider-Man : Sans chemin de retour n’a pas réussi à se joindre à temps.

Une théorie est que Sony Pictures aurait voulu attendre le dernier moment pour éviter le piratage et les fuites, étant donné que le troisième film de Spider-Man a été créé le 15 décembre dernier, exclusivement dans les salles. Selon Deadline, même l’entreprise aurait tenté de convaincre la British Academy d’accorder une dérogation à la toile d’araignée. Cependant, Peter Parker ne méritait finalement pas de traitement spécial.

« Spider-Man: No Way Home ne remplissait pas les critères d’éligibilité pour les EE British Academy Film Awards 2022 et n’était donc pas qualifié pour participer », lit-on dans une déclaration du corps du film, via Deadline. «Comme indiqué dans notre livre de règles, tous les films doivent être disponibles pour les membres votants sur BAFTA View avant la clôture du premier tour de vote pour assurer l’équité et la parité pour tous les titres. Et le film n’était pas disponible chez le distributeur.

D’un autre côté, les espoirs ne sont pas encore morts pour que Sony et Marvel Studios se balancent gracieusement jusqu’à la nuit des Oscars 2022. La nouvelle année a apporté avec elle une forte campagne pour Spider-Man: No Road Home pour faire plusieurs nominations pour les Oscars, y compris la catégorie Meilleur film. Et pour l’instant, on sait que ce film MCU figure dans les listes des meilleurs effets sonores et visuels. Mais pourra-t-il concourir au sein des triples principaux ?

Mis à part les distinctions, les dirigeants de Spider-Man: No Road Home ne peuvent pas se plaindre. Le film cumule déjà 1,536 million de dollars au box-office mondial, ce qui le positionne dans le top 10 historique des films au box-office.

Source : CinéPremière