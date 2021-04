Aucun nouveau cas de COVID-19 signalé dans 149 districts au cours des sept derniers jours: Harsh Vardhan

Il y a 4 68974 lits dans 2 084 hôpitaux dédiés au COVID, dont 89 sont gérés par le Centre et 1 995 par différents États, a déclaré Vardhan.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été signalé dans 149 districts en une semaine, alors que huit n’ont enregistré aucune nouvelle infection depuis quinze jours, a déclaré vendredi le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, alors même que les cas quotidiens atteignaient un record de 1,31 lakh. Présidant la 24e réunion du Groupe de ministres de haut niveau (GdM) sur le COVID-19 via une liaison vidéo, il a déclaré que plus de 9,43 crores de doses de vaccin avaient été administrés dans le pays jusqu’à vendredi matin. Plus de trois crores de vaccins ont été administrés à des personnes âgées, a déclaré le ministre de la Santé.

«L’Inde a également soutenu la communauté mondiale à travers ‘Vaccine Maitri’, dans le cadre duquel 6,45 crores de doses de vaccin COVID-19 ont été envoyées dans 85 pays. “Alors que 3,58 crores de doses ont été fournis à 25 pays dans le cadre de contrats commerciaux, 1,04 crore de doses ont été envoyées à 44 pays sous forme de subventions et 1,82 crore à 39 pays sous COVAX”, a déclaré Vardhan dans un communiqué.

Le ministre de la Santé de l’Union a informé la réunion qu’il n’y avait pas eu de nouveau cas de COVID-19 dans 149 districts au cours des sept derniers jours. Huit districts n’ont signalé aucun nouveau cas au cours des 14 derniers jours, aucune nouvelle infection dans trois districts au cours des 21 derniers jours et aucune dans 63 districts au cours des 28 derniers jours. Donnant des détails sur le nombre total de tests effectués pour la détection du COVID-19, il a déclaré: «Jusqu’à présent, nous avons effectué 25,71,98,105 tests dont 13,64,205 ont été effectués au cours des dernières 24 heures. L’Inde compte 2 449 laboratoires, dont 1 230 sont des laboratoires publics et 1 219 privés. »

L’Inde a considérablement renforcé son infrastructure hospitalière pour la gestion du COVID-19. Il y a 4 68974 lits dans 2 084 hôpitaux dédiés au COVID, dont 89 sont gérés par le Centre et 1 995 par différents États, a déclaré Vardhan. Sur les 4,68 lits COVID lakh, 2,63,573 sont des lits d’isolement, 50,408 USI et 1,54,993 sont des lits à oxygène, selon le communiqué, ajoutant que 4043 centres de santé COVID dédiés ont été mis en place, dont 85 sont gérés par le Centre et 3,958. par les États.

Ces centres de santé COVID disposent de 3 57 096 lits, dont 2 31 462 sont des lits d’isolement, 25 459 sont des soins intensifs et 1 00 175 sont des lits à oxygène. Vardhan a déclaré qu’avec un accent renouvelé sur les efforts collectifs pour une adhésion efficace aux SOP du ministère de la Santé pour le confinement et la gestion du COVID-19, et en maintenant un comportement approprié au COVID, l’Inde surmontera la récente flambée de cas.

À propos du statut du COVID-19 dans les 11 États les plus touchés, le directeur du NCDC, Sujeet Kumar Singh, a souligné qu’à partir du 8 avril, le taux de croissance des cas sur sept jours en Inde, qui est de 12,93%, est juste après les États-Unis et le Brésil. . Bien que le pays enregistre un taux de croissance moyen de 5,37% des cas quotidiens, le taux national de létalité est tombé à 1,28%. Singh a également déclaré que le taux de recouvrement national était tombé à 91,22 pour cent en raison de la flambée.

Il a également été souligné que 11 États représentaient 54 pour cent du total des cas et 65 pour cent du total des décès dans le pays. Les décès disproportionnellement plus élevés dans le Maharashtra et le Pendjab ont encore augmenté au cours des 14 derniers jours. Dans les 11 États où la charge de COVID est élevée, la majorité des cas sont signalés dans la tranche d’âge des 15 à 44 ans et la plupart des décès sont parmi ceux de plus de 60 ans. Un taux élevé de positivité des tests est observé dans le Maharashtra où il est de 25 pour cent et dans le Chhattisgarh où il est de 14 pour cent.

VK Paul, membre de NITI Aayog (Santé), a expliqué l’approche globale qui sous-tend la priorisation de la population en matière de vaccination. La même approche scientifique et fondée sur des preuves a guidé le Centre dans la hiérarchisation de ses groupes d’âge de la population pour la vaccination COVID, a-t-il déclaré. Paul a également détaillé les efforts déployés pour accélérer la production des vaccins existants ainsi que sur la puissance et le calendrier des vaccins en cours d’essais cliniques.

La réunion a été suivie par le ministre des Affaires extérieures S Jaishankar, le ministre de l’Aviation civile Hardeep Puri, le ministre d’État à l’Intérieur Nityanand Rai, le ministre d’État aux ports, à la navigation et aux voies navigables Mansukh Mandaviya et le ministre d’État à la Santé et au Bien-être familial Ashwini Kumar Choubey.

