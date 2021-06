Aucun paiement plus élevé pour les déposants de DHFL ; les prêteurs votent contre l’augmentation des paiements aux détenteurs de FD et de NCD

Dans le cas des détenteurs de NCD, à qui on doit 1 500 crores de roupies, les prêteurs votaient pour augmenter le paiement à 40% contre 5% décidé plus tôt.

Par Ankur Mishra

Les prêteurs de Dewan Housing Finance (DHFL) ne sont pas favorables à un paiement plus élevé aux détenteurs de dépôts à terme (FD) et à ceux détenant des débentures non convertibles (NCD). Une proposition visant à augmenter le paiement pour les détenteurs de FD à 40% de leur cotisation de Rs 5 400 crore, contre 23% a été rejetée; 89 % des voix se sont prononcées contre, ont indiqué à FE des sources proches des développements. Dans le cas des détenteurs de NCD, à qui on doit 1 500 crores de roupies, les prêteurs votaient pour augmenter le paiement à 40% contre 5% décidé plus tôt. Cependant, ils ont décidé de ne pas le faire.

Le NCLT (National Company Law Tribunal) avait demandé au comité des créanciers (CoC) d’« envisager » de restituer plus d’argent aux détenteurs de FD et de NCD. L’objectif était d’essayer de les payer au même rythme que les paiements aux autres créanciers financiers. Cependant, le tribunal avait précisé que Piramal Capital and Housing Finance (PCHF) n’était pas obligé d’apporter des fonds supplémentaires pour rembourser les déposants.

PCHF a acquis DHFL avec une offre gagnante de Rs 37 250 crore. La transaction, approuvée par le tribunal des faillites le 7 juin, impliquait une très faible récupération de 40% pour les prêteurs sur une exposition totale de Rs 87 082 crore.

Dans son ordonnance du 7 juin, le tribunal a observé que les investissements dans les FD et les MNT sont considérés comme étant de nature à faible risque par rapport aux capitaux propres. En tant que tels, les petits investisseurs ne devraient pas être exposés à plus de risques et se voir demander une décote plus importante que les institutions financières plus solides. Il est possible que les déposants aient bientôt recours à la loi. Vinay Kumar Mittal, l’un des principaux pétitionnaires des détenteurs de dépôts, a déclaré à FE qu’il s’adresserait au tribunal d’appel ou à la NCLAT.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.