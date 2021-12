Aucun plan pour interdire le groupe NSO, fabricant de logiciels espions Pegasus, a déclaré le Centre au Parlement

Rappelons que le groupe NSO était au centre d’une polémique mondiale sur la prétendue utilisation abusive de son logiciel espion Pegasus.

Le gouvernement de l’Union a informé le Parlement qu’il n’était pas prévu d’interdire le groupe israélien NSP qui fabrique le logiciel espion Pegasus. Le gouvernement a déclaré cela à Rajya Sabha en réponse aux députés du parti Samajwadi Vishambhar Prasad Nishad et Chaudhary Sukhram Singh Yadav. Le centre a également déclaré qu’il ne savait pas si les États-Unis avaient inscrit le groupe NSO sur la liste noire.

On se souviendra que le groupe NSO était au centre d’une controverse mondiale sur l’utilisation abusive présumée de son logiciel espion Pegasus pour mettre sur écoute les téléphones d’hommes politiques, d’huissiers de justice, de journalistes et d’activistes, entre autres.

« Si les États-Unis d’Amérique ont mis NSO Group et Candiru sur liste noire, pour avoir fourni le logiciel espion Pegasus, qui a été utilisé pour cibler de manière malveillante des journalistes, des employés d’ambassade et des militants ; (b) dans l’affirmative, les détails de celui-ci ; (c) si le ministère a également interdit le groupe NSO en Inde ; (d) le cas échéant, les détails de celui-ci ; et (e) si non, les raisons ? », ont demandé les députés.

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information de l’Union a répondu par la négative. Le ministre d’État à l’Information et à la Technologie, Rajeev Chandrashekhar, a déclaré en réponse à la question qu’il n’y avait aucune proposition d’interdire un groupe nommé NSO Group.

Répondant à la question d’une interdiction du groupe NSO en Amérique, le ministre a déclaré : « Aucune information de ce type n’est disponible dans ce ministère ». À la question de l’interdiction du groupe NSO en Inde, il a déclaré : « Il n’y a aucune proposition visant à interdire un groupe nommé « groupe NSO ». »

Le département américain du Commerce avait mis sur liste noire deux sociétés israéliennes de logiciels espions, dont le groupe NSO, en novembre de cette année. Il les avait ajoutés à une liste d’établissements étrangers se livrant à des cyberactivités malveillantes.

L’affaire du logiciel espion Pegasus a perturbé la session de la mousson du Parlement et une affaire liée à la même chose a également été déposée devant la Cour suprême. Le tribunal suprême avait également formé un comité d’experts pour examiner les allégations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.