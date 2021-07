Aucun plan pour mettre en œuvre un système de notation pour les MPME, déclare le ministre des MPME, Narayan Rane

L’année dernière en mai et en juin de cette année également, Gadkari avait réitéré la nécessité du système de notation de crédit.

Crédit et financement pour les MPME : Même si l’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait appelé à la création d’un système de notation pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), le plan ne semble pas se concrétiser. Le nouveau ministre des MPME, Narayan Rane, avait récemment déclaré dans le Lok Sabha qu’il n’y avait « aucun » plan du gouvernement pour mettre en œuvre un système de notation pour les MPME. En novembre 2019, Gadkari avait annoncé que le gouvernement était en train de lancer des « notations de crédit basées sur des données numériques » pour les MPME afin de leur permettre d’obtenir des prêts bancaires sur la base des notations. Pour les MPME notées AAA, le gouvernement devait acheter 15 % du montant levé par elles sur les marchés publics sous forme de participations. Cette décision visait à encourager les MPME à lever des fonds sur les marchés publics.

L’année dernière également, en mai, Gadkari a réitéré la nécessité d’un système de notation de crédit. Le ministre avait recherché des idées pour « un système d’analyse basé sur les technologies de l’information pour évaluer les MPME afin d’apporter de la transparence et d’avoir des processus axés sur les résultats et limités dans le temps ». Gadkari s’adressait à un webinaire avec les représentants de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes et de l’Institut des comptables des coûts de l’Inde sur l’impact de Covid sur les MPME. Il avait de nouveau réclamé le système de notation le mois dernier et un tableau de bord pour un suivi efficace des programmes des MPME. S’adressant à un webinaire de la Chambre des MPME indiennes (CIMSME), le ministre avait déclaré que le monde entier souhaitait désormais investir dans l’industrie indienne et qu’avec un système de notation efficace, les MPME peuvent obtenir de bons investissements de l’étranger.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Surtout, afin de soutenir les MPME touchées par Covid, RBI avait annoncé des cadres de résolution 1,0 l’année dernière et 2,0 en mai de cette année pour la restructuration des prêts alors même que les comptes de prêts des MPME restructurés par les banques du secteur public (PSB) ont augmenté de 2,1 fois sur près d’un an. période d’un an et demi. De 6 19 562 comptes impliquant Rs 22 650 crore restructurés au 31 janvier 2020, 13,06 comptes lakh avec un montant total de Rs 55 333 crore ont été restructurés au 26 juin 2021, avait déclaré Rane en réponse à une question dans le Lok Sabha le Jeudi. Les données de l’année dernière ont été partagées par l’ancien MoS du ministère des Finances Anurag Thakur à Rajya Sabha en mars 2020.

Cependant, malgré la restructuration, la tension dans le portefeuille des MPME des PSB est restée élevée avec le taux de NPA à 15,9 % en mars 2021 contre 13,1 % en décembre 2020 alors même qu’il était en baisse par rapport à 18,2 % en mars 2020. La RBI avait demandé aux banques de surveiller étroitement la qualité des actifs des portefeuilles des MPME et des particuliers. Pendant ce temps, le crédit bancaire brut déployé dans les micro et petites entreprises en mai 2021 s’élevait à Rs 10,27 lakh crore contre Rs 10,65 lakh crore en mai 2020 – avec une croissance négative d’une année sur l’autre de 3,6%, selon les données de la RBI. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.