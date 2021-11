Aucun plan pour reconnaître le BTC comme devise ; Les Indiens veulent que la crypto soit taxée mais non légalisée

L’Inde n’a pas l’intention de reconnaître le Bitcoin comme monnaie, a déclaré lundi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, en réponse à une question dans le Lok Sabha, selon le rapport local.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement avait une proposition visant à reconnaître la principale crypto-monnaie comme monnaie du pays, Sitharaman a répondu « Non ».

Lundi, un autre ministre a demandé au ministère des Finances si le gouvernement était au courant des cryptos qui sont échangés en Inde. Il a en outre demandé si le commerce cryptographique était légalement autorisé en Inde et si le gouvernement avait autorisé les échanges cryptographiques à fonctionner légalement dans le pays.

« Le gouvernement ne collecte pas d’informations sur le commerce de crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ne sont pas réglementées en Inde », a déclaré Pankaj Chaudhary, ministre d’État (MoS) au ministère des Finances.

Chaudhary a en outre souligné la circulaire de la Reserve Bank of India de mai 2021 qui conseillait à ses entités réglementées de continuer à mettre en œuvre des processus de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux réglementations régissant les normes de KYC, AML, CFT et les obligations des entités réglementées en vertu de la prévention du blanchiment d’argent. Act, (PMLA) et assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gestion des changes (FEMA) pour les envois de fonds à l’étranger.

La Haute Cour demande une mise à jour

Lundi, la haute cour de Bombay a également ordonné au Centre de le mettre à jour sur le projet de loi sur la cryptographie qui devrait être déposé lors de la session d’hiver en cours du Parlement.

Le gouvernement indien prévoit de présenter un nouveau projet de loi, « Crypto-monnaie et réglementation de la monnaie numérique officielle Bill 2021 », qui pourrait interdire la plupart des crypto-monnaies privées.

Selon un programme législatif publié récemment pour la session d’hiver du Parlement, le gouvernement n’autorisera que certaines cryptos pour promouvoir la technologie blockchain et ses utilisations.

Pendant ce temps, l’instruction du tribunal est intervenue alors que le tribunal entendait un litige d’intérêt public selon lequel, en l’absence de législation appropriée, les personnes lésées ne disposent pas d’un mécanisme de recours pour leurs plaintes.

Le pétitionnaire, l’avocat Aditya Kadam, a déclaré que les investisseurs étaient confrontés à des problèmes car leurs droits étaient violés et que leurs investissements étaient menacés en raison du fait que le secteur de la cryptographie n’était pas réglementé.

Pas de légalisation s’il vous plait

Pendant ce temps, selon un sondage d’opinion, 54% des personnes interrogées en Inde ne veulent pas que le gouvernement légalise les crypto-monnaies.

Plus de la moitié des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement les taxe comme un actif numérique détenu dans un pays étranger.

Le sondage a été mené par LocalCircles auprès de 56 000 personnes au cours des 15 derniers jours.

Les résultats ont révélé que seulement 26% d’entre eux ont déclaré que la crypto devrait être légalisée puis taxée, tandis que les 20% restants n’avaient pas d’avis à ce sujet.

«Alors que de nombreux citoyens indiens ont investi dans les crypto-monnaies, l’absence d’un cadre solide laisse les investisseurs exposés à des risques élevés. Ceci est confirmé par les résultats de l’étude, car 71% des répondants à l’étude ont une confiance faible ou nulle en eux », a déclaré Sachin Taparia, PDG de LocalCircles.

L’enquête a en outre révélé qu’environ 87% des familles n’ont personne qui négocie ou n’investit dans des actifs cryptographiques, alors que seulement 1% leur fait une grande confiance.

La majorité (74%) pense également que les publicités crypto ne mettent pas en évidence les risques de manière efficace, et seulement 5% sont en faveur de la poursuite des publicités sur la plate-forme crypto.

La moitié des personnes interrogées (environ 51%) soutiennent également la banque centrale dans le déploiement de sa propre monnaie numérique.

Selon un rapport de l’Economic Times (ET) publié lundi, RBI travaille sur la mise en œuvre progressive d’une CBDC.

Entrer sur le marché indien

Malgré l’incertitude réglementaire, l’échange cryptographique basé à Singapour, Coinstore, a commencé ses activités en Inde. Il a lancé sa plate-forme Web et d’applications et prévu des succursales à New Delhi, Mumbai et Bangalore pour son expansion dans le pays.

« Avec près d’un quart de nos utilisateurs actifs totaux venant d’Inde, il était logique que nous nous développions sur le marché », a déclaré à . Charles Tan, responsable du marketing chez Coinstore. Tan s’attend à ce que le gouvernement propose un cadre sain pour la cryptographie.

On estime qu’il y a entre 15 et 20 millions d’investisseurs crypto en Inde, avec des avoirs cryptographiques totaux d’environ 400 milliards de roupies (plus de 5,3 milliards de dollars), selon les estimations de l’industrie.

L’échange prévoit en outre de dépenser 20 millions de dollars pour embaucher jusqu’à 100 employés pour la commercialisation et le développement de produits et services de cryptographie sur le marché indien.

Avant Coinstore, CrossTower a lancé son unité locale en Inde en septembre. Outre l’Inde, Coinstore prévoit également de se développer en Corée, au Japon, au Vietnam et en Indonésie.

