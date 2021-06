Aucun plan pour saper les unités de Bengal SAIL: le ministre de l’acier de l’Union Dharmendra Pradhan

Qualifiant les difficultés mentionnées par Mitra dans sa lettre du 15 juin de « perçues », Pradhan a déclaré : « DSP et ISP sont deux des usines prestigieuses dans lesquelles SAIL a réalisé d’importants investissements. »

Le ministre de l’Acier de l’Union, Dharmendra Pradhan, a réfuté jeudi l’allégation du ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, selon laquelle le Centre tentait de saper les deux unités de SAIL dans l’État – l’aciérie de Durgapur (DSP) et l’usine sidérurgique de Burnpur – en démantelant la division des matières premières dans la capitale de l’État. Calcutta.

Dans sa lettre à Pradhan, Mitra avait écrit : « Je crains profondément que ces deux usines massives au Bengale soient soit démantelées, soit vendues au nom du désinvestissement, les ayant paralysées par le changement de politique actuel. »

« Alors que les mines de minerai de fer de SAIL sont situées à Odisha, Jharkhand et Chhattisgarh, le minerai de fer est envoyé à toutes les usines de SAIL conformément à leur plan de production annuel. Même s’il n’y a pas de mines de minerai de fer au Bengale occidental, le minerai de fer pour DSP et ISP est expédié depuis les mines de SAIL situées dans d’autres États », a écrit Pradhan dans une lettre à Mitra.

Pradhan a ajouté que le système actuel de coordination centrale pour l’allocation des matières premières aux différentes usines de diverses mines de SAIL se poursuivra également à l’avenir. Comme DSP et ISP (IISCO Steel Plant à Burnpur) sont des unités de SAIL, il n’est pas question de payer le prix du marché pour le minerai de fer par eux, a-t-il déclaré. Il a également assuré qu’il n’y avait aucun plan pour mettre fin ou réduire les effectifs de l’entreprise.

« Il est pertinent de noter que conformément au plan d’expansion de SAIL, il devra étendre ses opérations minières pour produire plus de minerai de fer pour répondre à ses propres besoins. En outre, SAIL sera également en mesure de générer des revenus à partir de l’excédent de minerai de fer sur le marché libre en vertu des récentes modifications apportées à la loi MMDR, 202l. Cela nécessitera une coordination plus étroite avec les gouvernements des États respectifs et les autorités locales, qui seront menées de manière plus efficace et efficiente par les usines qui s’y trouvent », a déclaré Pradhan.

La division des matières premières de SAIL, dont le siège est à Kolkata, exploite 15 mines, dont des mines de minerai de fer, des mines de flux et des mines de charbon. Les huit mines de minerai de fer de la division sont réparties dans l’Orissa et le Jharkhand. Les deux mines de flux se trouvent chacune dans le Jharkhand et le Madhya Pradesh et les mines de charbon (à cokéfaction) restantes se trouvent dans l’ECL réparties dans le Jharkhand et le Bengale occidental.

