Aucun point marqué, mais Haas termine 2021 en P1 grâce à Robert Shwartzman

Après une saison de lutte, Robert Shawrtzman a placé Haas en tête lors de la dernière journée d’essais d’Abou Dhabi pour les signer sur un bon pied.

Shwartzman, le seul pilote en piste mercredi à utiliser les pneus traditionnels de 13 pouces et les machines 2021, a placé son Haas dans une position rare au sommet du classement avec un 1:25,348, lui donnant le huitième temps le plus rapide au classement général. les deux jours.

Lando Norris a été le plus rapide des coureurs de muletiers, réalisant un meilleur temps à moins d’une demi-seconde de Shwartzman, lors d’un test où neuf des 10 équipes étaient représentées – Williams n’avait pas de muletier et était donc absent du circuit de Yas Marina mercredi.

Sebastian Vettel a sorti les drapeaux rouges après avoir subi une panne hydraulique, au cours d’une journée d’action par ailleurs relativement fluide.

Après une double journée d’essais mardi qui a vu le pneu 18 pouces et les tests Young Driver combinés, mercredi était presque entièrement concentré sur les composés 18 pouces de Pirelli pour la saison prochaine, alors que le constructeur italien a baissé la pression sur les pneus avant suite à des plaintes de sous-virage. le jour de l’ouverture.

Il y avait une exception, celle de Ferrari junior Shwartzman qui a participé pour Haas pour compléter son opportunité d’essai de jeune pilote, ayant comparu pour Ferrari mardi au même titre.

C’est cependant McLaren qui a été le premier à éclairer la piste, non pas à cause des temps au tour, mais grâce à leurs feux de roue à LED fantaisie montés sur les roues arrière de la voiture mule de Norris.

Après un tour lancé, c’était le retour aux stands pour la Grande-Bretagne, qui a terminé la journée en P2, mais avec des enjoliveurs de roue de retour dans les pneus à partir de 2022, ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons de telles pièces d’ingénierie.

Vettel a retardé la procédure dès le début lorsque sa voiture muletière Aston Martin, équipée de pneus de 18 pouces, s’est arrêtée avec une défaillance hydraulique, déclenchant les drapeaux rouges.

Cela ne le retiendra pas trop, car il a terminé la journée au troisième rang devant George Russell, qui disputait sa deuxième journée avec Pirelli pour Mercedes, avant sa promotion la saison prochaine où il deviendra coéquipier de Lewis. Hamilton.

Rob Rob Rob Super Rob Rob Super Super Rob Rob Rob… – Phillip Horton (@PHortonF1) 15 décembre 2021

La véritable histoire du jour était cependant Shwartzman, qui avec 30 minutes restantes, a placé le Haas en tête du chronométrage.

Bien que la voiture actuelle et les pneus plus petits aient aidé, c’était toujours un coup de pouce bienvenu pour Haas, ayant terminé la saison sans un seul point et rarement capable de défier au-delà de la dernière ligne de la grille.

Il conserverait cette P1 jusqu’à la fin, ce qui signifie que Haas terminera l’année en tête alors qu’il passera l’hiver à chercher le rythme pour marquer des points la prochaine fois.

En fin de compte, Haas serait en tête du classement, Pietro Fittipaldi étant le plus lent au classement de la mule VF19.

Les composés C3 et C4 étaient au centre de la journée, avec Carlos Sainz de Ferrari qui a bouclé 151 tours, le total le plus élevé de la journée.

Un seul timide était Guanyu Zhou, le pilote chinois était en action pour la première fois avec Alfa Romeo, avant ses débuts officiels sur la grille de F1 avec l’équipe suisse la saison prochaine.

Motorsport.com rapporte que les estimations finales montrent un retard d’environ 1,5 seconde entre les composés 18 pouces et 13 pouces, un chiffre « très encourageant » pour Pirelli.

Classement de la deuxième journée complète d’Abu Dhabi :

1. Robert Shwartzman, Haas, 1:25,348 [130 laps]

2. Lando Norris, mule McLaren MCL35M, 1:25.809 [103 laps]

3. Sebastian Vettel, mule Aston Martin AMR21, 1:26,379 [134 laps]

4. George Russell, mule Mercedes W10, 1:26.404 [82 laps]

5. Pierre Gasly, mule AlphaTauri AT01, 1:26.451 [149 laps]

6. Carlos Sainz, mule Ferrari SF90, 1:26.706 [151 laps]

7. Fernando Alonso, mule Alpine RS18, 1:26.940 [148 laps]

8. Guanyu Zhou, mulet Alfa Romeo C39, 1:27.850 [150 laps]

9. Sergio Perez, mule Red Bull RB15, 1:27.991 [118 laps]

10. Pietro Fittipaldi, mule Haas VF19, 1:28,662 [123 laps]