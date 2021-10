Aucun point pour Alfa Romeo car Giovinazzi refuse de laisser passer Raikkonen · .

Alfa Romeo a quitté un Grand Prix les mains vides pour la 12e fois cette année, dimanche. Mais cela aurait pu se passer différemment si Antonio Giovinazzi avait suivi les instructions de son équipe.

Giovinazzi a franchi la ligne d’arrivée à moins d’une seconde du marqueur final, Esteban Ocon, qui a lutté jusqu’au drapeau dans son Alpine après avoir décidé de ne pas changer ses pneus.

Mais quelques tours plus tôt, Giovinazzi avait ignoré une instruction de laisser son coéquipier le dépasser. Raikkonen a bouclé beaucoup plus rapidement avant de se retrouver coincé derrière Giovinazzi, et aurait eu une meilleure chance de rattraper et de dépasser Ocon avant l’arrivée.

Le champion du monde 2007 est passé à un nouveau train de pneus intermédiaires trois tours avant Giovinazzi et volait dans le deuxième relais, tournant parfois plus vite que le leader de la course Valtteri Bottas. Raikkonen rattrapait son coéquipier jusqu’à deux secondes par tour alors qu’ils couraient aux 12e et 13e places.

Giovinazzi affichait un temps au tour « de référence » de 1’33,5 mais courait en 1’35s. À un moment donné, son ingénieur de course Jorn Becker lui a dit qu’il « perdait partout au freinage ».

Au 50e tour, Raikkonen a réduit son temps au tour à 1’32,5, soit 2,8 secondes de plus que Giovinazzi. Alfa Romeo a lancé l’appel pour échanger ses pilotes, ce qui a été communiqué à deux reprises à Giovinazzi.

« Échangez la position avec Kimi derrière dans le premier virage, il est beaucoup plus rapide maintenant », a déclaré Becker. Giovinazzi a conservé sa position, mais a dit à l’équipe qu’il augmenterait son rythme. « Le virage huit est meilleur pour l’arrière, donc je vais pousser maintenant », a-t-il déclaré.

L’équipe lui a donné un nouveau temps au tour de référence de 1’32,5, et bien que Giovinazzi ait amélioré son rythme, il n’est descendu qu’à 1’33.1. Pendant ce temps, Raikkonen, à qui l’on avait dit « nous allons changer de position au premier virage », ne pouvait qu’attendre derrière son coéquipier.

Le duo rattrapait deux voitures devant : Ocon et Daniel Ricciardo, lui aussi en difficulté avec ses pneus. Les deux pilotes Alfa Romeo ont dépassé la McLaren au 55e tour et ont entamé leur dernier tour à cinq secondes d’Ocon.

« Devant Antonio il y a Ocon, Ocon est P10 », lui a conseillé Julian Simon-Chautemps, ingénieur de Raikkonen. « Ouais peut-être que nous aurions dû y penser un peu plus tôt, nous pourrions l’attraper », a répondu Raikkonen.

Giovinazzi a failli rattraper Ocon, mais est tout de même sorti du dernier virage trop tard pour passer l’Alpine, franchissant la ligne d’arrivée à sept dixièmes de seconde. Raikkonen était derrière lui jusqu’au virage 12 dans le dernier tour, lorsqu’il est sorti large, puis a dû laisser passer Max Verstappen pour le doubler.

« Antonio a été informé », a entendu Raikkonen à la radio après avoir franchi la ligne.

