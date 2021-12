Aucun problème avec la qualité des actifs, travaillera sur les fronts de la gouvernance et des risques : nouveau chef de RBL Bank

Il a déclaré que la banque s’en tiendrait à tous les objectifs énoncés lors de l’appel de gains en septembre, mais a reconnu que les prêts de microfinance sont un domaine qui nécessite plus d’attention.



Le directeur général et directeur général par intérim de RBL Bank, Rajeev Ahuja, a cherché dimanche à dissiper les inquiétudes concernant la santé du prêteur du secteur privé, soulignant que les événements du week-end ne sont pas liés à la qualité des avances ou à la qualité des actifs.

Rajeev, un directeur exécutif du prêteur qui a été élevé par le conseil d’administration après le congé de son prédécesseur Vishwavir Ahuja suite à la nomination d’un directeur supplémentaire par la RBI sur la banque, a affirmé que la banque affichera de meilleurs bénéfices au cours du trimestre de décembre que le précédent. trimestre de septembre.

Il a déclaré que la banque s’en tiendrait à tous les objectifs énoncés lors de l’appel de gains en septembre, mais a reconnu que les prêts de microfinance sont un domaine qui nécessite plus d’attention.

« Nous devons améliorer le jeu dans les domaines des services, de la gouvernance, du numérique et des risques », a déclaré Rajeev aux journalistes.

Il a affirmé que le conseil d’administration de la banque l’avait déjà choisi comme successeur de Vishwavir, et le directeur supplémentaire nommé par RBI, Yogesh Dayal, a également voté pour sa nomination en tant que directeur général et PDG lors d’une réunion tenue ce week-end. La banque centrale soutient pleinement la banque et sa stratégie, a-t-il ajouté.

Vishwavir, dont l’annonce de congé est intervenue après le déménagement de RBI et six mois avant la fin de son mandat, a dû le faire pour des raisons médicales, a déclaré son successeur, sans partager les détails.

Vishwavir était au cœur de l’exercice de transformation de la banque par une équipe et la nouvelle direction poursuivra le même programme, a déclaré Rajeev.

Interrogé sur l’action de la RBI, qui a quelques précédents, Rajeev a déclaré que la banque centrale aurait ses propres raisons spécifiques pour prendre une telle nomination, mais a refusé de partager des détails.

À une question sur ce qu’il pense être les domaines d’intervention de la RBI, Rajeev a souligné la conformité et la gestion des risques comme priorités possibles, mais a rapidement ajouté qu’il s’agissait également des intérêts internes de la banque.

RBL Bank, qui avait subi une pression sur les dépôts après l’action de la RBI sur Yes Bank en 2020, a un excès de liquidité de plus de Rs 15 000 crore et également de nombreuses lignes de liquidité, a déclaré Rajeev, ajoutant qu’il prenait des mesures pour atteindre les clients.

Les dernières 24 heures depuis la vague d’annonces n’ont pas vu de retraits majeurs, a-t-il déclaré, soulignant que le cas de Yes Bank était différent.

La banque examinera l’exercice de levée de capitaux pas avant la fin de l’exercice 23, a-t-il déclaré, ajoutant qu’à l’heure actuelle, ses coussins de capital de base s’élèvent à plus de 15% grâce à une levée de fonds de 1 500 crores de Rs en novembre 2020, et cela n’ira pas pour une augmentation de capital avant qu’il ne glisse en dessous de 14 pour cent.

La croissance est de retour à la banque après la deuxième vague de COVID, a déclaré Rajeev, soulignant qu’il poursuivra sa stratégie visant à réduire la dépendance vis-à-vis du crédit non garanti. La banque recommencera à augmenter son portefeuille au niveau normal de 15 à 20 % au cours de l’exercice 23, a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, une grande partie des prêts de détail de la banque proviennent des portefeuilles de microfinance et de cartes de crédit qui ne sont pas garantis. On peut constater qu’elle a subi des revers sur les deux fronts et que les micro crédits sont venus beaucoup piquer dans la deuxième vague de la pandémie.

Rajeev a déclaré que la banque réduirait ses actifs nets non productifs en dessous du niveau de 2 pour cent d’ici mars 2022 visé, contre 2,33 pour cent en septembre 2021. Les coûts du crédit resteront également à l’objectif de 55 à 60 pour cent. des niveaux d’avril à septembre dans la seconde moitié de l’exercice, a-t-il ajouté.

Quant au stress sur le portefeuille de la microfinance, il a déclaré qu’il avait été reconnu soit dans le compte de résultat, soit en restructurant l’actif en question, et respirait la confiance que tous les problèmes seraient derrière eux d’ici le quatrième trimestre.

À une question spécifique de savoir s’il était au courant d’enquêtes contre l’un des administrateurs, Rajeev a déclaré qu’il n’en était pas au courant.

Il a déclaré que pour la semaine prochaine, son objectif était de rester calme, de rallier les plus de 16 000 employés de la banque et de s’assurer qu’elle ne s’en tirerait qu’avec des cicatrices, et avait l’air d’espérer que les difficultés disparaîtraient dans les 2-3 prochaines semaines.

