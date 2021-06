Aucun problème avec la relation Mercedes après des messages radio laconiques, déclare Bottas · .

Valtteri Bottas a démenti que les messages radio laconiques entre lui et Mercedes pendant le Grand Prix de France indiquaient que ses relations avec l’équipe étaient devenues tendues.

Après avoir effectué un premier arrêt au stand prématurément, Bottas a abandonné les places du podium, se plaignant sur sa radio que l’équipe n’avait pas répondu à sa recommandation de faire un deuxième changement de pneus.

À la suite de ses discussions avec l’équipe, Bottas a déclaré qu’il “comprenait davantage de choses” sur la façon dont sa stratégie avait été décidée, mais restait convaincu qu’il y avait place à l’amélioration.

« De toute évidence, lorsque vous êtes dans la voiture, vous avez une vision un peu limitée de la situation en course », a-t-il déclaré. « Il était donc important de tout traverser, comme nous le faisons toujours. Je comprends donc mieux la situation.

“Mais quand même, le fait est que dans la situation où j’étais avec mes pneus à ce moment-là, c’était sous-optimal. Mais nous ne pouvons pas remonter le temps et nous continuons toujours à apprendre.

« L’essentiel toujours s’il y a une déception et si le pilote ou l’équipe est mécontent, la solution est toujours de passer par là très honnêtement et d’apprendre de ces choses. »

L’avenir de Bottas au sein de l’équipe est incertain car ils envisagent de le remplacer par George Russell. Cependant, il a nié que sa relation avec l’équipe soit rompue.

“Cette perception est complètement fausse”, a-t-il déclaré. « Nous avons une bonne relation avec l’équipe et il n’y a aucun problème.

“Ce genre de situations qui sont normales, je suis sûr que toutes les choses ne sont pas discutées dans le passé et ce qui nous a amenés jusqu’ici en tant qu’équipe est toujours d’être direct et d’être toujours honnête sur vos sentiments et si vous sentez qu’il y a une place pour l’amélioration. Il n’y a donc rien de nouveau et tout va bien.

Mercedes a indiqué qu’ils prendraient davantage en compte ses commentaires à l’avenir, a déclaré Bottas.

« En tant que conducteur en termes de communication, de retours et de demandes, nous apprenons toujours. Je pense que nous devons peut-être être plus directs, mais j’ai l’impression qu’ils ont compris que, oui, ils devraient certainement écouter.

« Nous vivons et apprenons. Je pense donc qu’à l’avenir, les choses iront mieux.

