Aucun projet ne sera réalisé à Goa sans le consentement de la population si l’AAP forme le gouvernement : Arvind Kejriwal

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a assuré vendredi aux habitants de Goa qu’aucun projet ne serait réalisé sans leur consentement si l’AAP formait le gouvernement de l’État côtier. Goa devrait se rendre aux élections législatives au début de l’année prochaine.

Kejriwal a également accueilli Alina Saldanah, une députée de Goa qui a démissionné du BJP jeudi, au sein du Parti Aam Aadmi (AAP). « J’ai été déçu par le BJP. Ce n’était plus le parti qui appartenait à feu Manohar Parrikar ji. Maintenant, je suis venu au bon parti qui est pour l’homme du commun. J’étais opposée à certaines politiques du BJP qui n’étaient pas pour l’homme ordinaire », a-t-elle déclaré lors d’un briefing en ligne.

Le mari d’Alina Saldanha, Mathany Saldanha, qui avait été ministre dans le cabinet dirigé par Manohar Parrikar, est décédé en 2012, à la suite de quoi elle a contesté l’élection partielle sur un ticket du BJP de la circonscription de l’assemblée de Cortalim et a gagné. Elle avait également remporté les élections législatives de 2017 en tant que candidate du BJP. Alina Saldanha a démissionné de l’assemblée de l’État ainsi que du parti jeudi,

Kejriwal, tout en lui souhaitant la bienvenue à la fête, a déclaré qu’elle était venue au bon endroit. « Je tiens à assurer les habitants de Goa qu’aucun projet ne sera réalisé dans l’État sans leur consentement. Les gens ont perdu confiance dans le Congrès de Goa tandis que le BJP est lui-même en train de se disloquer. L’AAP est un parti honnête », a-t-il déclaré.

