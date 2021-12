« Aucun record de décès d’agriculteurs, donc pas de question d’aide financière »: le ministre de l’Agriculture de l’Union au Parlement

Les syndicats d’agriculteurs affirment que plus de 700 agriculteurs sont morts au cours des manifestations d’un an contre les lois agricoles, qui ont été abrogées par le Centre le premier jour de la session d’hiver du Parlement.

Le ministre de l’Agriculture Narendra Tomar a déclaré mercredi au Parlement que le gouvernement n’avait « aucune trace » des décès d’agriculteurs lors de la manifestation qui se déroulait aux frontières de Delhi contre les trois lois agricoles controversées du Centre.

Interrogé par l’opposition sur les données et si le gouvernement propose d’accorder une aide financière aux familles touchées, Tomar a déclaré : « Le ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs n’a aucun dossier en la matière et donc la question ne se pose pas.

Les syndicats d’agriculteurs affirment que plus de 700 agriculteurs sont morts au cours des manifestations d’un an contre les lois agricoles, qui ont été abrogées par le Centre le premier jour de la session d’hiver du Parlement.

Cette remarque intervient alors même que le Centre a demandé à cinq noms du Samkyukt Kisan Morcha (SKM) d’être inclus dans un comité de discussion sur une multitude de questions, y compris le MSP, et l’organe de coordination des syndicats d’agriculteurs décidera de ceux-ci dans sa réunion du 4 décembre. réunion, a déclaré mardi le chef des agriculteurs Darshan Pal.

Pendant ce temps, deux dirigeants de syndicats d’agriculteurs ont déclaré qu’étant donné que le gouvernement acceptait les demandes des agriculteurs, il était temps pour eux de délibérer sur l’annulation de l’agitation. Cependant, le leader de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, est resté provocant, affirmant que la manifestation ne sera retirée que lorsque le gouvernement donnera une garantie légale au MSP et retirera les affaires de police déposées contre les agriculteurs protestataires.

« Les 50 à 55 000 cas qui ont été enregistrés pendant l’agitation doivent être retirés, la garantie du MSP doit être édictée, les agriculteurs qui ont perdu la vie doivent être indemnisés, des tracteurs doivent être remis à ceux dont les tracteurs ont été saisis. Ce sont maintenant nos principaux problèmes. Le gouvernement devrait parler », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.