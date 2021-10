Aucun recul significatif en vue pour Bitcoin alors que Solana se positionne pour un rallye majeur – Crypto Analyst

Un analyste et commerçant crypto populaire prédit une montée en puissance massive pour Bitcoin (BTC) et prévoit que la plate-forme de contrat intelligent Solana (SOL) augmentera également.

Le commerçant pseudonyme connu sous le nom de Smart Contracter dit à ses 173 500 abonnés sur Twitter que Bitcoin est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets sans aucune correction en profondeur.

«Aucun retrait significatif de la BTC en vue. Nous visons directement des sommets historiques. Les marchés vous donnent rarement une seconde chance de tirer sur les fonds.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Tout en traçant un graphique BTC, Smart Contracter voit Bitcoin atteindre un nouveau record historique de 70 000 $ alors que le principal actif de cryptographie déclenche un rallye en cinq vagues.

La prédiction du trader est basée sur la théorie des vagues d’Elliott, une approche d’analyse technique qui prévoit l’action future des prix en suivant la psychologie des acteurs du marché qui se manifeste par des vagues.

Quant à Ethereum (ETH), l’analyste crypto a déclaré que la principale plate-forme de contrats intelligents s’était taillée une configuration plus basse et haussière et est maintenant prête à dépasser 3 700 $.

« Beau test de 0,618 et plus bas avec une tendance mise en place sur l’ETH [4-hour timeframe]. Évasion bientôt.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Le stratège crypto surveille également de près Solana, qui, selon lui, a presque terminé sa période de correction dans les paires Bitcoin et USD.

« [Wave] quatre bas très proches d’être mis sur SOL/BTC à mon avis. Le même plus bas sur la paire USD déjà mis et juste dans certains HTF [high timeframe] ré-accumulation. Le prochain mouvement plus haut sera > 100 % [in my opinion]. «

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Selon la théorie des vagues d’Elliott, la vague quatre représente une période de correction avant qu’un actif n’enflamme la dernière étape de sa tendance haussière.

