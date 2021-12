Aucun regret sur le gel du développement pour Haas inutile · .

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’il « ne changerait rien » à leur décision de ne pas développer leur châssis VF-21 alors qu’il était en passe de terminer une saison sans point pour la première fois de son histoire.

Après avoir choisi de ne pas développer leur châssis 2021 tout au long de l’année et de se concentrer sur la maximisation du potentiel de leur voiture pour la saison prochaine, Haas occupe actuellement le bas du classement des constructeurs avec deux courses à disputer. L’équipe n’a marqué aucun point et son meilleur résultat est la 12e place de Mick Schumacher au Grand Prix de Hongrie.

Alors que Steiner a admis qu’il ferait « de petites choses différemment » s’il pouvait refaire la saison, il est convaincu que la décision plus large de se concentrer sur l’année prochaine était la bonne.

« Le recul est toujours une belle chose, évidemment », a déclaré Steiner. « Maintenant, je ferais quelque chose parce que je sais mieux, parce que je sais ce qui s’est passé après, donc tu ferais mieux les choses.

«Mais en général, pour en revenir à la vraie question, je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose de mal. Ce fut une saison difficile, nous savions que cela allait arriver. Mais je ne changerais rien de particulier comme un grand changement ou je ne ferais rien de complètement différent. Je ferais des petites choses différentes avec le recul, mais sinon non. »

Schumacher a déclaré qu’il avait du mal à comprendre pleinement la philosophie de l’équipe au début de la saison, mais qu’il a fini par comprendre les raisons pour lesquelles Haas a donné la priorité la saison prochaine au fil des courses.

« Je pense qu’au début de l’année, il était probablement difficile pour moi de vraiment comprendre tout le concept de » nous ne faisons aucun développement ou pas en avant et nous devons travailler avec ce que nous avons « », a déclaré Schumacher.

« Ne pas savoir ce que cela signifiait pour une équipe de Formule 1 était définitivement difficile. Mais au fil de l’année et des week-ends, j’ai compris de plus en plus et c’est là que j’ai vraiment compris la philosophie de cette année et où nous pouvons vraiment exploiter le maximum de nous-mêmes et c’est là que j’ai senti que nous avions fait de grands pas en avant.

Avec une année de développement automobile axée exclusivement sur leur challenger 2022 et une série de changements de réglementation qui devraient offrir aux équipes plus en arrière des opportunités de devenir plus compétitives, Steiner s’attend à ce que Haas revienne à un niveau de compétition similaire à celui de son arrivée dans le sport cinq. il y a quelques années, et a pris les cinquième et sixième places lors de leurs deux premières courses.

« Je pense que nous reviendrons l’année prochaine, encore une fois, là où nous étions en 2016 », a déclaré Steiner. « Je vais juste vers le haut à nouveau. »

