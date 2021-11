Les récentes controverses sur les décisions prises par les commissaires de Formule 1 sont dues en grande partie à l’intensité de la lutte pour le championnat du monde entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, selon le directeur de course de la FIA Formule 1, Michael Masi.

Les commissaires sportifs ont été appelés à faire une série d’appels à enjeux élevés lors des dernières courses alors que la bataille pour le titre s’est resserrée. Hamilton a été exclu des qualifications au Brésil après que son aileron arrière ait échoué à un contrôle technique ; un incident litigieux entre les deux pendant la course n’a pas fait l’objet d’une enquête et la demande de Mercedes pour qu’il soit réexaminé a été rejetée ; Verstappen a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune au Qatar.

Les controverses ont incité certains à suggérer que le groupe de commissaires tournants de la F1 devrait être remplacé par un seul organe permanent. Cependant, Masi n’est pas convaincu que les décisions seraient perçues plus favorablement si elles étaient prises par le même groupe de commissaires sportifs à chaque week-end de course.

« Il y a eu des paroles sages à propos de ceux qui fonctionnaient sous un panel de stewards permanents qui pensaient qu’il y avait un parti pris perçu lorsqu’il y avait un steward permanent », a-t-il déclaré.

Masi a déclaré qu’il avait confiance dans « le stewarding que nous avons maintenant avec le pool de quatre présidents que nous partageons, le pool de chauffeurs stewards et tout cela, la façon dont tous les présidents se réunissent régulièrement ».

Il pense que l’intensité de la lutte pour le championnat est la raison pour laquelle les décisions des stewards font l’objet d’un examen et de critiques plus approfondis. La lutte pour le titre est la plus proche depuis bien avant que Masi ne devienne directeur de course début 2019.

« Nous devons prendre du recul et nous rappeler que c’est la première fois depuis longtemps que nous sommes dans un vrai combat de championnat entre deux pilotes incroyables, deux équipes fantastiques », a-t-il déclaré. « En tant que régulateur, la dernière fois que j’ai vu, il n’y a aucun régulateur dans le monde qui va être populaire.

« Donc, peu importe, si vous êtes un arbitre, si vous êtes un régulateur de n’importe quel sport, cela fait partie du rôle que nous remplissons et de notre point de vue, il y aura toujours de légères différences. Mais en fin de compte, les stewards sont là pour les faire. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a reçu un avertissement formel après avoir critiqué le marshal dont le drapeau jaune a entraîné le penalty de Verstappen. Il pense que les longs retards dans certaines décisions récentes des commissaires sportifs sont dus au fait qu’ils ont pris des précautions supplémentaires pour s’assurer que leurs décisions sont au-delà de toute critique.

«C’est un temps inhabituel, mais je pense qu’ils sont simplement liés à ce qui est en jeu. Je pense qu’il y a un examen minutieux de chacune de ces décisions. Je pense donc qu’ils sont très conscients qu’ils veulent prendre la bonne décision qui ne se laisse pas examiner, donc ils prennent le temps de tirer ces conclusions.

Les commissaires sportifs ont-ils mis trop de temps à se prononcer sur les récentes controverses de la F1 ?

