Aucun remboursement pour les participants au Grand Prix de Belgique 2021, même après le lavage

Les fans qui ont assisté au Grand Prix de Belgique en août n’ont pas été remboursés de leurs billets après une « course » de deux tours dans des conditions extrêmement humides.

La course n’a pas été lancée en raison du mauvais temps à Spa ce week-end, et les deux tours passés derrière la voiture de sécurité signifiaient qu’elle avait dépassé les exigences minimales pour être officiellement classée comme une « course » – et la moitié des points ont été attribués aux pilotes sur le journée.

Cependant, l’événement a depuis été qualifié de farce dans de nombreux domaines du sport, y compris par Lewis Hamilton, le non-événement devenant la « course » la plus courte de l’histoire de la Formule 1.

Hamilton a déclaré qu’il espérait voir les fans récupérer leur argent après les événements de Belgique, mais aucun remboursement complet ne sera offert aux personnes présentes en août avec environ 70 000 fans sur le circuit le jour de la course.

Au lieu de cela, les promoteurs de la course ont contacté les personnes présentes pour offrir des laissez-passer F1TV gratuits et une participation à un tirage au sort avec une « chance unique » de gagner des laissez-passer pour le Grand Prix de Belgique 2022 – dont seulement 170 ont été mis à disposition.

« Nous avons été déçus pour tous les fans que la course ne puisse pas aller sur toute la distance, mais la sécurité des pilotes, des commissaires et des spectateurs était, et doit toujours être, la priorité », peut-on lire dans l’e-mail du promoteur de la course.

« Les conditions météorologiques ne se sont pas suffisamment améliorées pour boucler plus de tours.

« Spa Grand Prix, promoteur de l’événement, a travaillé pour définir différentes options et exprimer notre gratitude aux détenteurs de billets du dimanche qui ont assisté à la course pour votre dévouement et votre engagement. »

La Commission F1 a depuis demandé que de nouvelles « options » soient fournies si une répétition des événements de Spa se produisait à l’avenir, en mettant à jour le règlement sportif.

Max Verstappen a officiellement remporté la victoire en course, tandis que George Russell a obtenu son premier podium officiel en Formule 1 grâce à ces deux tours derrière la Safety Car.

La visibilité était trop mauvaise pour que la course puisse se dérouler dans des conditions représentatives, compte tenu des fortes pluies sur le circuit.