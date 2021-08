Aucun répit face aux prix élevés de l’essence et du diesel ; FM Sitharaman accuse les obligations pétrolières Rs 1,3 lakh cr UPA pour les impôts élevés

Le gouvernement précédent avait émis des obligations pétrolières d’une valeur de Rs 1,34 crore lakh aux OMC, dont seulement Rs 3 500 crore de principal avaient été payés.

Même si les prix de l’essence et du diesel en Inde n’ont pas été révisés par les OMC au cours du dernier mois, plus de la moitié du pays a de l’essence à plus de 100 Rs le litre. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a clairement déclaré qu’il n’y aura pas de réduction des droits d’accise sur le carburant à partir de maintenant, affirmant que le gouvernement doit payer les obligations pétrolières émises par le gouvernement de l’UPA dans le passé. «Je ne peux pas me fier à la supercherie qui a été jouée par le gouvernement précédent de l’UPA. En raison des obligations pétrolières, le fardeau est venu à notre gouvernement, c’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de réduire les prix de l’essence et du diesel », a déclaré FM Sitharaman, blâmant le précédent gouvernement UPA dirigé par Manmohan Singh.

Le gouvernement précédent avait émis des obligations pétrolières d’une valeur de Rs 1,34 crore lakh aux OMC, dont seulement Rs 3 500 crore de principal avaient été payés. Alors que pour les six prochaines années, le gouvernement a une dette totale d’une valeur de Rs 1,30 crore lakh. FM Sitharaman a déclaré que le gouvernement a payé plus de 70 195,72 crores de roupies en intérêts sur ces obligations au cours des sept dernières années.

Le gouvernement doit rembourser Rs 10 000 crore au cours de l’exercice en cours, un autre Rs 31 150 crore en 2023-24, Rs 52 860,17 crore l’année suivante et Rs 36 913 crore en 2025-2026. « Un montant important est affecté au paiement des intérêts et au remboursement du principal. Quel fardeau injuste pour moi », a déclaré FM.

Que sont les obligations pétrolières ?

Des obligations pétrolières ont été émises au lieu de subventions en espèces aux sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) à l’époque de l’UPA de l’ancien Premier ministre Manmohan Singh, ainsi que sous la règle NDA d’Atal Bihari Vajpayee. Ces obligations souveraines pétrolières, émises en faveur des compagnies pétrolières Indian Oil Corporation, HPCL et BPCL, étaient transférables, permettant à ces compagnies de lever des liquidités immédiates à l’époque. Le gouvernement, étant l’émetteur, supporterait les paiements d’intérêts et le remboursement à l’échéance. Le gouvernement a l’obligation de payer 20 000 crore de roupies au cours de l’exercice en cours 2021-2022 sous la forme de remboursement d’obligations et d’intérêts sur les obligations pétrolières en circulation.

Pendant ce temps, les perceptions fiscales du gouvernement sur l’essence et le diesel ont bondi de 88% à Rs 3,35 crore lakh au cours de l’année jusqu’au 31 mars 2021, contre Rs 1,78 crore lakh il y a un an. La collecte d’accises avant la pandémie 2018-19 était de Rs 2,13 crore lakh.

