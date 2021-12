Aucun service de métro de Delhi entre ces stations aujourd’hui ; Voici pourquoi

Pendant cette période, la station de métro Hauz Khas, la station de métro Malviya Nagar et la station de métro Saket resteront fermées.

Mise à jour du service de métro de Delhi : banlieusards de la ligne jaune, attention ! La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a annoncé qu’il n’y aurait aucun service entre la station de métro Green Park et la station de métro Qutab Minar sur la ligne jaune jeudi (30 décembre 2021). Il n’y aura pas de fonctionnement du métro sur cette section du début du service jusqu’à 6h30 en raison de travaux de maintenance pré-planifiés. De plus, pendant cette période, la station de métro Hauz Khas, la station de métro Malviya Nagar et la station de métro Saket resteront fermées, selon un tweet partagé par le DMRC. Cependant, des services de bus d’alimentation seront disponibles entre la station de métro Green Park et la station de métro Qutab Minar pendant cette période, a indiqué la société.

Récemment, les autorités ont émis de nouvelles restrictions de voyage en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à Delhi. Ces restrictions incluent la circulation des trains du métro de Delhi avec seulement 50 pour cent de places assises. En outre, il n’y a aucune disposition pour se tenir debout pour les navetteurs à l’intérieur des trains de métro. Compte tenu des dernières directives COVID-19 émises par le gouvernement de la ville pour le confinement du coronavirus dans la capitale nationale, les déplacements à l’intérieur du métro seront autorisés, avec certaines restrictions, ont déclaré mardi des responsables du DMRC. Le DMRC avait également annoncé que l’entrée dans les stations de métro du réseau du métro de Delhi sera réglementée en limitant le nombre de portes ouvertes pour l’entrée des passagers dans les stations. Ainsi, sur 712 portes, seules 444 portes seront maintenues ouvertes à ce jour.

Au milieu d’un pic de cas de coronavirus dans la ville à la suite de l’émergence de la nouvelle variante Omicron, le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal a déclaré mardi une » alerte jaune » en vertu de laquelle les cinémas, les gymnases, les écoles et les collèges seront fermés. Cependant, les magasins vendant des articles non essentiels ouvriront sur une base impaire, ainsi que les trains de bus et de métro fonctionneront avec 50% du nombre de places assises.

