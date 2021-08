aucun signe de ralentissement chez les acheteurs et les investisseurs

in

Les acheteurs de maison et les investisseurs immobiliers quittent la capitale à la recherche de plus d’espace et d’une meilleure valeur. Qu’est-ce qui se cache derrière la montée de la tendance à l’exode à Londres ?

Avec l’évolution des préférences immobilières et de la vie professionnelle, l’exode londonien s’est accéléré car la pandémie de COVID-19 a amené de nombreuses personnes à repenser leurs conditions de vie et leurs préférences de localisation.

L’évolution des modes de travail, l’espace supplémentaire et les prix plus abordables en dehors de la capitale poussent de nombreux Londoniens à acheter ailleurs. Le congé des droits de timbre n’a fait qu’ajouter à l’attrait, car les économies d’impôt ont poussé de nombreuses personnes à accélérer leur déménagement vers des zones plus rurales dotées d’un espace extérieur.

Aneisha Beveridge, responsable de la recherche chez Hamptons, déclare : « L’émigration urbaine alimentée par la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement. Malgré l’assouplissement des fermetures et la réouverture des bureaux et des restaurants, les Londoniens ont continué à réévaluer où ils veulent vivre, beaucoup d’entre eux faisant avancer les projets futurs.

“Alors que Londres attire désormais plus d’acheteurs de l’extérieur de la capitale qu’avant la pandémie, les chiffres sont encore faibles par rapport à ceux qui partent, ce qui signifie que la population de Londres est susceptible de baisser cette année.”

Des chiffres record

Au cours du premier semestre 2021, les Londoniens ont acheté 61 830 logements en dehors de la capitale. Il s’agit d’un chiffre record pour une période de six mois, selon les recherches de Hamptons. La principale agence immobilière de Londres a commencé à collecter ces données en 2006.

Au premier semestre de cette année, les Londoniens représentaient 8,6 % de tous les acheteurs en dehors de la capitale. Il s’agit d’une hausse par rapport à 6,6 % en 2020. Les primo-accédants représentent un quart de tous ceux qui quittent la capitale. De plus, les Londoniens vont encore plus loin que jamais.

Les transactions à travers la Grande-Bretagne ont augmenté de 52% au cours du premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2019. Les propriétés achetées par des Londoniens en dehors de la capitale ont augmenté de 85%. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 33 480 logements achetés au cours des six premiers mois de 2019.

Une migration de professionnels

Une analyse récente du spécialiste de l’externalisation du recrutement Guidant Global révèle que Londres a perdu davantage de professionnels hautement qualifiés au profit des petites villes du Royaume-Uni. Et cela se fait à un rythme plus élevé que le capital gagne des professionnels.

La migration des talents est un effet secondaire de la pandémie, car les professionnels recherchent un meilleur rapport qualité-prix et une meilleure qualité de vie. Les acheteurs et les locataires en profitent pour effectuer des déménagements permanents.

Les investisseurs immobiliers emboîtent le pas

Londres sera toujours l’un des principaux points chauds de l’investissement immobilier au Royaume-Uni, en particulier pour les investisseurs étrangers. Bien qu’elle ait encore de bonnes perspectives d’investissement, la situation évolue depuis un certain temps déjà.

Les investisseurs immobiliers à la recherche de rendements locatifs plus élevés ont acheté les plus éloignés de Londres à une moyenne de 108,7 milles, selon Hamptons. Londres n’est souvent pas une première place en matière de rendements. De plus, un attrait majeur pour investir plus loin de la capitale est l’abordabilité du logement.

Depuis quelque temps déjà, les investisseurs se tournent vers le nord et les Midlands pour de meilleurs prix d’entrée et des rendements plus élevés. Cela continuera probablement dans les années à venir alors que l’exode londonien se poursuit.

Depuis quelque temps déjà, les investisseurs se tournent vers le nord et les Midlands pour de meilleurs prix d'entrée et des rendements plus élevés. Cela continuera probablement dans les années à venir alors que l'exode londonien se poursuit.