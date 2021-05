Aucun signe d’éclatement de bulle: le marché du NFT doublera en octobre

Le marché des jetons non fongibles (NFT) a connu une croissance rapide au début de 2021, à la fois en valeur totale des ventes et en suscitant l’intérêt du public. Qu’est-ce qui a causé la bulle? A-t-il déjà explosé?

Les jetons non fongibles (NFT) existent depuis le milieu des années 2010, mais ce n’est qu’en 2017 que l’industrie a attiré l’attention des gens. Un nouveau jeu appelé CryptoKitties est sorti dans lequel les gens pouvaient acheter, collectionner et même élever des chats numériques. Avance rapide jusqu’en 2021 et le marché du NFT a évolué pour inclure des actifs numériques de plusieurs milliards de dollars.

Pourquoi les NFT ont-ils gagné en popularité cette année?

S’appuyant sur l’élan de l’engouement pour les CryptoKitties en 2017, le marché du NFT a triplé de taille en 2020. Mais les premiers mois de 2021 ne ressemblaient à aucune période vue précédemment, le marché du NFT ayant battu tous les records précédents. Plus particulièrement, une guerre d’enchères a éclaté pour le premier tweet de Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, le gagnant possédant une version NFT du tweet avec un autographe virtuel.

La vente de tweet de Dorsey est dérisoire par rapport au record de 69,3 millions de dollars que l’investisseur de crypto-monnaie Vignesh Sundaresan a payé pour une seule œuvre de l’artiste numérique Beeble.

Ces deux transactions très médiatisées ont certainement suscité l’intérêt du public, et les données de Google Trends montrent que la popularité relative de tous les temps pour le terme de recherche “ jeton non fongible ” est passée de 0 en novembre et décembre à 30 en février et à 100 en mars.

Selon les données de coinranking.com, le volume total des transactions NFT est passé de 11,5 millions de dollars en janvier à 33,8 millions de dollars en février, avant de monter en flèche à 86 millions de dollars en mars.

Est-ce une bulle qui va éclater?

Le marché du NFT est-il une bulle géante en attente d’éclater? La réponse dépend de qui vous demandez. Le volume total des transactions de NFT est tombé à 68 millions de dollars en avril, ce qui a conduit certains à conclure que la bulle était déjà en train d’éclater. Certains estiment que l’augmentation des prix est une pure spéculation technologique avec peu de valeur ou d’utilité derrière les produits vendus. Certains analystes estiment qu’une correction du marché était inévitable après le boom de mars.

En revanche, il est trop tôt pour conclure si les données d’avril montrent que l’intérêt s’est complètement refroidi. Les données pour un mois n’indiquent guère de tendances à long terme.

Les gens achèteront-ils toujours du NFT?

Sur la base des tendances de croissance actuelles, les analystes d’Invezz ont utilisé une méthode de régression linéaire pour prédire une augmentation régulière du volume total des échanges de NFT au cours des six prochains mois, atteignant 125,9 millions de dollars en juillet et 175,2 millions de dollars en octobre.

Pendant ce temps, Invezz prédit que la capitalisation boursière de NFT passera de 338 millions de dollars en 2020 à 470 millions de dollars en 2021. Le rédacteur en chef d’Invezz, Jayson Derrick, est convaincu que le marché du NFT a un catalyseur clair pour la croissance à court et à long terme.

Ces dernières semaines, nous avons vu le marché de la NFT se développer pour inclure des versions officielles basées sur la blockchain de cartes à collectionner de la Major League Baseball aux États-Unis et de certains des plus grands clubs de football du monde, notamment Liverpool et le Real Madrid. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles le géant des médias sociaux Instagram lancera également sa propre plate-forme NFT dans un proche avenir.

Dans le haut de gamme du spectre NFT, nous avons vu des projets NFT se vendre pour des dizaines de millions de dollars aux enchères de Christie’s. Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que de riches investisseurs milliardaires ne dépensent 100 millions de dollars sur un projet NFT, suscitant peut-être encore plus d’intérêt et de curiosité parmi le grand public.

«Bien qu’aucun modèle de prévision ne soit parfait, il est clair que l’industrie du NFT peut bénéficier d’une trajectoire de croissance pluriannuelle malgré la baisse d’avril. Nous nous attendons peut-être à une nouvelle baisse en mai, puis à une hausse continue à partir de juin et juillet avant d’atteindre la prévision d’octobre », a déclaré Derrick.

Devriez-vous acheter NFT?

Comme pour de nombreux investissements impliquant la technologie blockchain, ceux qui n’ont pas une bonne compréhension du domaine risquent d’être victimes d’une arnaque ou d’avoir des problèmes de compatibilité sur les marchés, des recherches approfondies sont donc nécessaires pour comprendre ce qui est à vendre.

L’achat de NFT en tant qu’investissement est encore un nouveau concept, tandis que certains dans le monde de l’art ont déclaré qu’il y avait une grande opportunité à long terme dans les NFT. La PDG de CoinDesk Research, Noelle Acheson, a déclaré à Business Insider:

“L’engouement pour les NFT ne concerne pas tant les prix et les profits rapides que celui d’un nouveau modèle de monétisation créative.”

L’achat de NFT comme passe-temps est une option sûre s’il est acheté sur un marché réputé.

Derrick observe en outre:

“Le marché NFT est bien placé pour répondre à la demande à tous les niveaux de prix, il y en aura donc certainement pour tous les goûts.”

Ce marché semble résistant aux forces qui ont provoqué une correction du prix des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum ces derniers temps. Grâce à sa combinaison unique de technologie innovante et de liberté créative, la demande de NFT ne montre aucun signe de ralentissement.