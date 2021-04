Aucun signe des Celtics: défaite, coupable et playoffs en danger

Certains se souviennent plus des séries éliminatoires passées que d’autres. Les Celtics ont chuté à deux victoires de leur première finale depuis 2010, et après une défaite en finale de la Conférence de l’Est face au Heat, les esprits ont explosé. Le 2-0 initial s’était transformé en 3-1 et l’égalité était très difficile. Le Heat, magistralement entraîné par Erik Spoelstra, avait profité de l’absence d’un avantage de terrain dans la bulle de Floride pour débuter deux matchs depuis les greens qui auraient pu être une autre histoire (on ne peut pas vivre avec les conditions, attention), dans le Jardin et avant un hobby, celui de la ville de Boston, qui comprend le basket. Mais les finales orientales, ce plafond que le projet Brad Stevens (nous allons en parler maintenant) n’a pas réussi à surmonter, ils étaient très compliqués. Après l’une des défaites, Marcus Smart, cet homme presque irrationnellement idolâtré par les fans des Celtics et le chef des vestiaires, a chargé un Gordon Hayward qui avait quitté son fils nouveau-né et sa femme de se rendre à Orlando, boitant la cheville et en voie de guérison.

C’était le début de la fin. Hayward, l’œil droit de Stevens, a interrompu son arrivée aux Celtics le jour de ses débuts, en 2017, avec une blessure qui a secoué le monde du sport tout entier. Les cris de Smart ont blessé le caractère tempéré de l’attaquant, qui a explosé jusqu’à ce que la colère soit rendue publique, ce qui a été divulgué à la presse. Les Celtics ont remporté le match suivant, mais ont perdu l’égalité. Aujourd’hui 7 avril 2021Hayward est sur les Hornets, qui sont cinquièmes dans l’Est avec une fiche de 25-24. Et les Celtics, qui font face à leur plus grande crise depuis l’arrivée de Brad Stevens sur le banc, sont à la dérive, huitièmes (25-26), dans une crise structurelle et sportive dont personne n’est sauvé, avec de plus en plus de critiques publiques à un entraîneur qui semblait intouchable et sans que personne ne voit une seule opportunité de résoudre un désastre de plus en plus clair. Contre les Sixers, ce rival qu’ils ont dominé dans un passé très récent avec une main de fer et qu’il a commencé son projet particulier presque en même temps que les Verts, ils sont tombés sans relâche, aggravant la situation. Et seul le faible niveau de leurs poursuivants les plus immédiats (Pacers, Bulls, Raptors …) semble les sauver. Bien qu’éviter les play-in semble être un rêve pour le moment.

Joel Embiid, déjà remis de sa blessure. Il s’est vengé de tant de nuits de souffrance contre les Celtics avec 35 points et 6 rebonds, grâce à son imparable dans la zone et à se rendre jusqu’à 20 fois dans la ligne du personnel, avec 16 coups sûrs. Il était accompagné de Danny Green (17 points, dont 5 sur 6 en triple), Tobias Harris (10), Ben Simmons (12), Furkan Korkmaz (10 autres) et de bonnes minutes du banc de Dwight Howard (4 + 9), nécessaire pour marteler la zone de certains Celtics qui n’ont pratiquement personne là-bas. Dans l’équipe locale (qui semblait perdue dans le jardin), Kemba Walker a ajouté 14 points, le même que Marcus Smart, Jaylen Brown est allé à 17 et Jayson Tatum à 20, mais avec 7 sur 17 dans les buts sur le terrain et 3 sur 10 en triples . Les Celtics étaient dans le match jusqu’au deuxième quart, quand une course de 22-34 les a laissés sans chance.. Avant cela, il y avait 10 changements de plomb et 10 tirages dans la lumière. Après, rien, au-delà d’une supériorité visiteuse aussi évidente qu’elle se mérite.

Chez les Celtics, personne ne sait rien. Surtout, en ce qui concerne la façon de résoudre le désordre dans lequel ils sont impliqués. La dureté des paroles de Brad Stevens après la défaite contre les Mavericks a fait sensation et a enhardi l’équipe, qui venait de remporter deux victoires consécutives avant de sombrer contre Philadelphie. dans un jeu qui s’est terminé par un tableau de bord de maquillage, mais qui n’avait pas beaucoup d’histoire. Danny Ainge a déclaré que Stevens était intouchable, mais il ne le semblait plus aux fans. Ainge est signalé à la quasi-unanimité, grâce à un autre marché d’hiver dans lequel les Celtics ont capté des rumeurs (parmi lesquelles Marcus Smart, d’ailleurs) mais pas de gros titres. Et les joueurs sont désemparés, abattus, taciturnes et face à un avenir sordide. Personne ne dit que « vous verrez quand les éliminatoires arriveront ». En ce moment, les Celtics sont une équipe à la dérive qui n’honore ni leur projet ni leur histoire et qui est passée du statut de candidat en début de saison à essayer de la sauver avec une qualification pour les playoffs qui, à l’Est, c’est assez bon marché. La crise s’accentue et le moment est compliqué. De nombreux coupables, peu de solutions et un désastre constant. C’est, en ce moment, les Celtics. Qui dirait.