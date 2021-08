Aucun vote pour LeBron James comme meilleur joueur de la NBA

Les poules pour la saison 2021/22 commencent après la partie centrale du marché des transferts et la publication du calendrier et l’un des premiers sondages pour connaître le sentiment au sein de la ligue a été celui d’ESPN avec cinq dix personnes à responsabilité dans des postes comme ceux d’exécutif ou de scout.

Des tendances intéressantes sont extraites de cette publication même si l’échantillon est petit. Ce qui est le plus clair, c’est une possible confrontation en finale 2022 entre les Lakers et les Nets avec ces derniers remportant finalement le championnat ou quoi le meilleur coup cet été a été l’acquisition de Kyle Lowry par le Miami Heat. Dans d’autres chapitres, plus d’égalité : comme pire opération, trois pour le Taureaux pour la signature de DeMar DeRozan et trois pour tout le pélicans; comme la signature la plus surprenante, trois pour Schröder pour les Celtics et deux pour Walker pour les Knicks. La même tendance se retrouve dans deux catégories : celle Le commerce de Westbrook a été un soulagement pour les Wizards et une condamnation pour les Lakers. Il s’est également interrogé sur la tendance tank, qui semble traverser quelques années sans agressivité, et les réponses données à cela sont l’effort pour égaliser les chances d’une meilleure position à la loterie et le bon travail en séries éliminatoires des équipes avec des marchés plus petits.

Cependant, le point d’achoppement en est un autre. Et la formulation de la question est également importante. Qui est celui qui entrera dans la saison en tant que meilleur joueur de la NBA ? Pas qui gagnera le MVP, mais qui est le meilleur en ce moment. Il n’y a eu que deux réponses, réparties en cinq et cinq votes. Giannis Antetokounmpo (Bucks), champion avec son équipe après un parcours de huit ans, et Kevin Durant (Nets), champion olympique avec son pays cet été, ont été évoqués. Pas Curry, pas Embiid, pas Jokic. Mais l’absence que l’on a remarquée, notamment le protagoniste, est celle du joueur qui a le plus dominé dans le temps ces quinze dernières années. LeBron James n’a obtenu aucun vote et il ne l’a pas bien pris. L’explication est la même que Durant, il est mis sur le même plan, mais penché vers celui des Nets et non vers celui des Lakers : l’âge et les blessures sont un facteur déterminant au moment de cette décision, comme l’explique l’analyse accompagnant le vote. “Merci”, a-t-il dit ironiquement dans un message sur Twitter : “Au cas où je n’aurais pas besoin de plus pour me motiver.” L’ancien “23” et maintenant “6” de la franchise Angelina a remporté la NBA à quatre reprises, étant le meilleur dans le match décisif de ces quatre occasions (2012, 2013, 2016 et 2020), et a quatre autres prix MVP, pas ayant échoué à un All-Star depuis 2005 et une paire d’or olympiques avec les États-Unis à Londres et à Rio, parmi de nombreuses autres réalisations en tant que joueur.