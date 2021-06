Aucune carte de crédit nécessaire ! Achetez des téléphones portables, des ordinateurs portables et des vêtements jusqu’à Rs 5 lakh avec ICICI Bank sans carte EMI en ligne

Image représentative/pixabay

La banque ICICI a annoncé lundi avoir introduit une installation instantanée « EMI sans carte » pour les achats en ligne effectués sur les plateformes de commerce électronique. La nouvelle installation vise à améliorer l’abordabilité pour des millions de clients pré-approuvés d’ICICI Bank en leur permettant d’acheter instantanément des produits ou des services en ligne via les EMI en quelques clics en utilisant leur téléphone portable et leur PAN.

ICICI Bank a déclaré que les clients peuvent convertir les transactions jusqu’à Rs. 5 lakh en versements mensuels faciles en entrant simplement leur numéro de mobile enregistré, PAN et OTP (reçu sur le numéro de mobile) dans la section de paiement du site Web ou de l’application de commerce électronique. L’installation peut être utilisée dans une multitude de catégories telles que l’électronique, les appareils ménagers, les ordinateurs portables, les téléphones portables, les voyages, les vêtements de mode, les vêtements de sport, l’éducation et la décoration intérieure.

ICICI Bank a également déclaré qu’elle était la première du secteur à introduire une installation EMI sans carte pratique et instantanée pour les achats en ligne, sept mois après avoir lancé le même service dans les magasins de détail. La banque du secteur privé s’est associée à des plateformes de prêt numériques – FlexMoney et ShopSe – pour offrir cette facilité à 2 500 marques, dont Bata, Bajaj Electricals, Career Launcher, D Décor, Decathlon, Duroflex, Flipkart, HealthifyMe, Henry Harvin Education, Kurl-on , Lenovo, Lido Learning, Myntra, Makemytrip, Morphy Richards, Nokia, ONLY, Panasonic, Pristyn Care, Raymonds, Simplilearn, Tata Cliq, Think & Learn, Toppr, Vedantu, Vero Moda, Vijay Sales et Urban Ladder. La Banque ajoutera à l’avenir d’autres marques à cette facilité.

Commentant la nouvelle installation, Sudipta Roy, responsable des actifs non garantis, ICICI Bank a déclaré : « Chez ICICI Bank, nous croyons en la fourniture de produits innovants, pratiques et sans tracas à nos clients. Dans cette optique, nous avions introduit l’installation instantanée « EMI sans carte » pour les magasins de détail au cours de la dernière saison des fêtes afin d’aider nos clients à acheter les produits de leur choix de manière entièrement sans contact, numérique et sécurisée. Inspirés par la réponse encourageante de celui-ci, nous avons maintenant étendu la possibilité de faire des achats en ligne. Grâce à cela, nos clients peuvent faire leurs achats auprès de plus de 2 500 marchands et marques de commerce électronique simplement en utilisant un téléphone mobile et un PAN. La nouvelle offre améliore l’abordabilité pour des millions de nos clients, car ils peuvent acheter des produits de grande valeur sur les EMI et de manière sécurisée, pratique, instantanée et numérique.

Yezdi Lashkari, fondateur et PDG de FlexMoney Technologies, a déclaré : « Nous partageons la vision d’ICICI Bank selon laquelle l’avenir du financement des achats sera une expérience de paiement de crédit numérique sans friction, intégrée et sans carte pour le consommateur. La plate-forme InstaCred de FlexMoney offre une solution transparente et sécurisée

l’expérience de paiement intégrée des commerçants aux clients d’ICICI Bank leur permettant de faire leurs achats sur notre réseau de commerçants multi-catégories.

Avantages « Cardless EMI » en ligne

Processus numérique et instantané : les clients peuvent bénéficier de la fonction EMI de manière entièrement numérique, instantanée et sécuriséeLarge limite de transaction : les clients peuvent obtenir une limite pré-approuvée pour les achats de Rs. 7 000 à Rs. 5 lakhDurées flexibles : les clients peuvent sélectionner les durées de leur choix de 3, 6, 9 et 12 moisPratique exclusive : aucune autre banque en Inde n’offre cette commodité ∙ Large gamme de catégories : l’installation est disponible dans 2 500 marques de commerce électronique d’électronique, de maison électroménagers, ordinateurs portables, téléphones portables, voyages, mode, vêtements de sport et décoration intérieure

EMI sans carte en ligne : étapes à suivre

Voici quelques étapes simples pour opter pour le service ‘ICICI Bank Cardless EMI’ : ∙

Connectez-vous au site Web/à l’application de l’une des 2 500 marques de commerce électroniqueChoisissez les produits ou services > Choisissez « Cardless EMI » comme option de paiement ∙ Entrez le numéro de mobile enregistré > entrez le PAN > entrez l’OTP La transaction est approuvée à ce stade instantanément

Contrôle d’éligibilité pour EMI sans carte

Les clients d’ICICI Bank peuvent vérifier leur éligibilité à « EMI sans carte » pour les achats en ligne en envoyant un SMS « SANS CARTE » au « 5676766 » ou consulter la section des offres sur l’application iMobile.

