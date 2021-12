« Aucune chance » Canelo combat Oleksandr Usyk – mais Eddy Reynoso suggère qu’un Cubain invaincu et dangereux pourrait affronter l’homme qui a renversé Anthony Joshua

Il est très peu probable que Saul ‘Canelo’ Alvarez et Oleksandr Usyk se battent, selon l’entraîneur-chef du Mexicain Eddy Reynoso, mais l’entraîneur estimé a un prochain adversaire potentiel pour le champion du monde des poids lourds.

Usyk a fait une émeute chez cruiserweight après une brillante carrière amateur, reproduisant son succès chez les poids lourds lorsqu’il a battu Anthony Joshua en septembre pour devenir champion IBF, WBA et WBO.

Joshua a activé sa clause de revanche avec Usyk pour 2022

Canelo lui-même devrait tenter sa chance à 200 livres, avec un combat contre le champion en titre des poids lourds WBC Ilungu Makabu prévu pour un moment donné en 2022.

L’objectif de la superstar mexicaine est clair ; devenir un champion du monde des cinq poids après avoir éliminé toute la division des super-moyens en moins de 12 mois.

Pourtant, Usyk a évoqué la possibilité de revenir dans la division sur laquelle il régnait autrefois en maître dans le but de consolider sérieusement sa domination livre pour livre.

Cependant, l’entraîneur de Canelo, Reynoso, a insisté sur le fait qu’il avait d’autres projets pour la superstar de 31 ans – et voulait opposer un autre de ses élèves, Frank Sanchez, à Usyk.

« Non, aucun moyen, il n’y a aucune chance que [Canelo] combattra Usyk », a déclaré Reynoso à Lester Silva.

« C’est un combattant poids lourd, c’est pour cela que nous avons Frank Sanchez là-bas et ce serait un grand combat. »

Canelo vise maintenant une ceinture chez cruiserweight

Sanchez a battu Ajagba sur l’undercard Fury vs Wilder III en octobre

Le Cubain 19-0 est classé par la WBC au 5e rang

Sanchez est classé n ° 5 par le WBC, une organisation qui ne répertorie même pas Joshua dans ses rangs.

« Nous allons chercher un combat pour le championnat du monde en 2022 », a-t-il ajouté. « Frank est classé au quatrième rang du WBC et parmi les cinq premiers des autres organisations, nous continuerons donc à travailler et à apprendre.

« J’espère que nous obtiendrons [the world title shot], nous sommes très excités. Plus que tout, la discipline et la faim dont Frank a fait preuve dans le gymnase, l’apprentissage qu’il a eu, petit à petit, nous donne la ligne directrice pour y réfléchir.