« Aucune chance » – La déclaration de transfert d’Arsenal fait allusion aux plans de l’attaquant d’Arteta

Le père d’une star d’Arsenal a fait une déclaration catégorique sur un transfert potentiel qui a fait allusion aux futurs plans de Mikel Arteta pour sa ligne avant.

Arsenal semblent en bonne voie pour expérimenter une sorte de refonte dans leurs rangs avancés. Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux dans les dernières années de leur contrat. À l’heure actuelle, aucun des deux acteurs ne semble susceptible de rédiger de nouveaux termes.

Cela laisserait Arteta avec Pierre-Emerick Aubameyang comme attaquant n ° 1 incontesté, et juste Gabriel Martinelli et Folarin Balogun pour le back-up.

Plonger dans la fenêtre de transfert deviendrait alors une possibilité distincte. Balogun a rarement figuré dans l’équipe première des Gunners, malgré une impression régulière chez les moins de 23 ans.

Martinelli, quant à lui, a dû se contenter d’un rôle partiel depuis son retour d’une blessure au genou en décembre 2020.

Cela a conduit à de récentes spéculations dans les médias liant le Brésilien à un retour aux Corinthians. Le joueur de 20 ans était dans les livres du club en tant que joueur de l’équipe de jeunes entre 2010-14.

Cependant, le père de Martinelli, Joao, a maintenant rejeté toute idée que son fils quitterait Arsenal de si tôt. En fait, il a insisté sur le fait que Martinelli est « considéré comme non à vendre » et qu’il est aimé pour son « dévouement » à la cause dans le nord de Londres.

Via Fabrizio Romano, Joao a déclaré: « Arsenal a reçu des propositions pour Gabriel de clubs européens mais ils ont refusé – il est considéré comme non à vendre »

The Mirror contient des citations supplémentaires du père de Martinelli. « Il n’y a aucune chance qu’il aille aux Corinthians ou dans tout autre club brésilien », a-t-il poursuivi.

« Depuis qu’il est revenu d’une blessure, il joue beaucoup moins qu’il ne l’aurait souhaité. Ils ont même peint quelques propositions d’Europe, mais Arsenal a déjà prévenu qu’ils ne le relâcheraient pas.

« Les gens l’aiment beaucoup. Non seulement pour ce qu’il joue, mais aussi pour son dévouement. Martinelli est presque toujours le premier à arriver à l’entraînement et le dernier à partir.

Martinelli a toujours attiré l’attention en apparaissant dans une chemise Gunners. En tant que tel, et avec Arteta a récemment déclaré qu’un accord de prêt en janvier ne serait pas sanctionné, Martinelli semble en passe de jouer un rôle plus important dans la ligne avant d’Arsenal dans les mois et les années à venir.

Arsenal «destiné» à atterrir sur l’aile de Tottenham

Pendant ce temps, Arsenal est «destiné» à battre ses rivaux amers Tottenham à la signature d’un ailier de la Juventus d’une valeur d’environ 30 millions d’euros, selon un rapport.

Avec la paire italienne Antonio Conte et Fabio Paratici occupant des rôles de premier plan dans le système de Tottenham, peu seraient surpris de voir les Spurs cibler la Serie A sur le marché des transferts. En effet, Tottenham a récemment été lié à un raid contre la Juventus pour l’ailier suédois, Dejan Kulusevski.

Le point de vente italien Calciomercato a rapporté que le joueur de 21 ans était sur le billot de la Juventus. Vendre Kulusevski serait la première phase de leur plan pour accrocher l’attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic..

Un raid à Tottenham ferait échouer les plans de la vieille dame. Un accord avec Vlahovic dépend apparemment du transfert de Kulusevski à la Fiorentina comme appât à l’heure actuelle. Cependant, une nouvelle mise à jour des médias italiens a suggéré que les Spurs et la Juve pourraient être déçus.

Écrivant dans sa chronique pour TuttoMercatoWeb, le journaliste Enzo Bucchioni a noté (via Sport Witness) l’intérêt des Spurs pour le Suédois.

Cependant, il a affirmé que Kulusevski était « destiné » aux Gunners. Ajoutant de l’huile sur le feu, il a affirmé qu’une offre de « 30 millions d’euros » scellerait un accord.

