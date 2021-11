« Aucune chance » – Scholes révèle sa colère contre les accords de Man Utd pour Ronaldo et Cavani

Paul Scholes a arraché une bande à l’équipe de recrutement et aux joueurs de Manchester United, fustigeant leur décision de faire venir Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani à Old Trafford.

À la suite du limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, United a été contraint de disputer un match crucial de la Ligue des champions à Villarreal avec Michael Carrick en charge du gardien. En effet, United est entré dans le match sur le dos d’une forme misérable. Leur série de sept défaites en 13 matchs toutes compétitions confondues a finalement vu Solskjaer en payer le prix.

S’exprimant avant la mission en Espagne, Scholes a eu des mots extrêmement durs pour Carrick, prétendant que lui aussi aurait dû être licencié.

Cependant, son ancien coéquipier n’a pas été le seul à être victime des coups de langue de Scholes. L’expert a également laissé tomber l’équipe de recrutement de United. En effet, sa colère contre eux était de mettre les espoirs d’une équipe de chasseurs de trophées sur la paire de vétérans Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani.

Dans un sens, ses mots sont revenus le hanter. C’est après que Ronaldo a de nouveau prouvé le sauveur de United en Ligue des champions, cette fois, marquant le premier match essentiel à El Madrigal lors d’une victoire 2-0.

S’adressant à BT Sport avant le match, Scholes n’était clairement pas impressionné.

« Il (Carrick) aurait pu laisser tous les joueurs de côté ce soir. Aucun d’entre eux ne mérite de jouer », a-t-il déclaré, cité par le Manchester Evening News.

« Vous parlez de recrutement, c’est Manchester United. Nos deux meilleurs attaquants sont 36 et 34 (Ronaldo et Cavani). C’est embarrassant.

Les questions de Ronaldo continuent

« Comment cela s’est passé, je ne le saurai jamais. Les attaquants que nous avons, vous arrivez à 30 (ans), vous devez probablement y aller.

«Je n’ai jamais pensé qu’ils gagneraient la ligue, mais je pensais qu’ils seraient bien meilleurs que cela. A 36 et 34 ans ? Vous n’avez aucune chance.

Scholes avait également des questions sur la qualité de l’équipe de United, affirmant qu’une place parmi les quatre premiers sera difficile pour celui qui entrera en tant que manager.

Il a ajouté : « Il y a tellement de choses qu’un manager peut faire. Ces joueurs sont encore presque comme des enfants.

«Nous n’arrêtons pas de dire qu’ils sont assez bons pour gagner des trophées qu’ils n’ont fournis à aucun d’entre eux.

« Nous pensons que nous avons de la qualité et des compétences, mais jusqu’à ce qu’ils gagnent quelque chose, cela pourrait ne pas arriver. »

Scholes pense que Carrick a eu de la chance d’éviter le limogeage de Man Utd

Scholes, quant à lui, a expliqué pourquoi il pensait que Carrick aurait dû quitter Old Trafford avec Solskjaer.

« Ce sont les mêmes personnes qui dirigent l’équipe », a déclaré Scholes. «Ce sont les mêmes personnes qui se voient confier une énorme responsabilité chaque semaine pour mettre cette équipe sur le terrain.

« C’est sans doute plus Kieran McKenna et Michael Carrick qui ont préparé l’équipe. Ole leur a confié cette responsabilité, alors comment cela change maintenant, je ne sais pas.

« Il y a quatre semaines, ce match contre Liverpool. C’était à ce moment-là que nous savions qu’Ole allait partir, c’était évident. Alors les personnes ci-dessus devaient préparer le prochain manager et le prochain lot de personnel.

« Je serais presque gêné d’être le personnel maintenant, après ce qui est arrivé à Ole. Je pense qu’ils auraient tous dû partir. Ils faisaient partie de l’équipe d’Ole. Ole leur a fait confiance chaque semaine pour préparer l’équipe – et ils ont laissé tomber le club et les joueurs autant qu’Ole l’a fait.

