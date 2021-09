“Aucune chance” – Un expert ordonne à Solskjaer de mettre fin à l’écran de fumée de la star de Man Utd

Paul Ince a insisté pour que le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, cesse de faire des promesses vides à Donny van de Beek.

Le milieu de terrain néerlandais est arrivé à Old Trafford en tant que signature de l’Ajax l’été dernier. Cependant, il a eu du mal à s’installer, principalement à cause d’un manque de temps de jeu. La saison dernière, il a joué 511 minutes de Premier League, l’équivalent d’un peu moins de six matchs complets.

Cette campagne, quant à elle, Van de Beek n’a joué que 51 minutes, dont six dans l’élite.

En effet, l’essentiel de son action jusqu’à présent est venu avec son départ mardi Défaite de la Ligue des champions face aux Young Boys. Pourtant, il n’a duré que 45 minutes avant que le manager Ole Gunnar Solskjaer ne le retire.

Solskjaer a déclaré après le match: «Les signes étaient là dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps que nous allions recevoir des centres dans la surface.

“Nous savions qu’ils allaient mettre le grand attaquant de grande taille et nous devions beaucoup mieux gérer leurs commutateurs.”

Selon l’ancien milieu de terrain de United Ince, Solskjaer devrait cesser d’essayer d’apaiser Van de Beek.

Interrogé par The United Stand s’il pense que le milieu de terrain a un avenir à long terme à Old Trafford, l’expert a répondu : « Absolument aucune chance ! Il a essayé de rendre le joueur heureux [by playing him].

« C’est toujours difficile quand on ne joue pas de venir faire une impression dès son premier départ et de le remplacer à la mi-temps… qu’est-ce que ça nous dit, qu’est-ce que ça dit aux fans ?

« Qu’est-ce que ça dit à Donny ? “Si je ne peux pas obtenir un match complet contre les Young Boys, dix hommes ou pas dix hommes, alors il est temps pour moi d’y aller.”

“‘Il n’y a rien que Ole puisse dire qui me persuaderait que mon avenir est à Manchester United. J’aimerais que ce soit parce que c’est le plus grand club du monde mais il doit jouer au football.

Les rapports de transfert ont réclamé que Van de Beek pourrait quitter dès le mercato de janvier.

Selon Ince, United serait sage de laisser le joueur passer à autre chose et de rechercher le bon temps de jeu.

Van de Beek doit partir

“[Scott] McTominay est de retour maintenant, [Nemanja] Matic – que j’aime – est de retour, il a Fred », a ajouté Ince.

« Il ne va jamais ne pas jouer [Bruno] Fernandes ou [Paul] Pogba, il a [Jesse] Lingard qui peut jouer ce rôle donc les signes sont là et je m’attends à ce qu’il soit parti en janvier.

« Que ce soit un prêt… ils ne récupéreront pas l’argent qu’ils ont payé pour lui.

“Vous vous sentez désolé pour lui parce qu’il a l’air d’un gentil garçon, qu’il a l’air de vouloir bien faire, qu’il a l’air du professionnel ultime et qu’il doit savoir maintenant que l’écriture est sur le mur, malheureusement.”

Van de Beek a disputé 38 matches au total pour United, marquant un but et aidant deux autres. Cependant, ce but est intervenu lors de ses débuts, une apparition de remplacement contre Crystal Palace au début de la saison dernière.

