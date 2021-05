Aucune “ chose ” derrière la forme améliorée de Mercedes

Andrew Shovlin dit que l’amélioration de la vitesse de Mercedes n’est pas due à une chose, mais à beaucoup de «travail vraiment dur et de mise au point» de la W12 et de son groupe motopropulseur.

Mercedes a abandonné les tests de pré-saison, préoccupée par le rythme de sa voiture 2021, Red Bull étant devenu l’équipe à battre.

Cette histoire s’est poursuivie dans le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, bien que Lewis Hamilton ait réussi à remporter la victoire devant Max Verstappen.

Trois courses plus tard et Mercedes semble avoir repris sa position traditionnelle de favoris, l’équipe ayant récupéré une grande partie de son rythme perdu.

La dernière fois en Espagne, Hamilton est devenu le premier pilote de cette saison à convertir une pole position en victoire en course.

L’équipe mène les deux championnats avec les trois victoires de Hamilton, ce qui lui donne 14 points d’avance sur Verstappen, Mercedes menant le championnat des constructeurs avec 29 points d’avance sur Red Bull.

«Comment avons-nous trouvé autant de rythme en quelques semaines?» a déclaré Shovlin, directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes.

«Eh bien, il est juste de dire qu’après le test de Bahreïn, nous avions un peu de mal avec la voiture. Nous ne l’avions pas mis dans une bonne fenêtre.

«Les pilotes disaient qu’ils n’avaient pas la confiance nécessaire pour porter la vitesse dans les virages, la voiture ne tournait même pas bien dans les virages, il était difficile de contourner certains des virages serrés et nous étions perdre du temps.

«Et puis aussi l’arrière était en difficulté lorsque nous avons pris le pouvoir, c’était plutôt un survirage, donc nous avions beaucoup à corriger.

«Maintenant, il y avait beaucoup de travail ici à Brackley et aussi à Brixworth côté Power Unit, parce que nous pouvions voir certaines choses en termes de maniement de la voiture qui n’était pas là où nous voulions qu’elle soit, et également du côté de l’unité d’alimentation, il y avait quelques domaines que nous pourrions améliorer là-bas en termes de fourniture de cette énergie.

«Donc, la plupart du temps était un travail vraiment dur et une mise au point, nous avons eu de nombreuses sessions dans le simulateur pour essayer de tout mettre dans la bonne fenêtre, et quand nous sommes retournés à Bahreïn, alors que nous n’étions pas les plus rapides, c’était clairement Red Bull. et nous l’avons vu lors des qualifications, mais nous avions une voiture dans un endroit où nous pouvions réellement rivaliser avec eux.

«Nous avons considérablement amélioré les longs runs et c’est vraiment ce qui nous a permis de remporter cette première course à Bahreïn. Nous avons également eu un kit de mise à jour sur la voiture à Imola et nous recherchons vraiment de petites améliorations, il y a si peu entre nous et Red Bull que toutes les quelques millisecondes que nous poursuivons.

«Donc, en résumé, ce n’est pas une chose, c’est un peu des performances que nous améliorons avec les mises à niveau, mais une grande partie consistait simplement à comprendre les problèmes et à mettre la voiture au bon endroit et à permettre aux pilotes d’avoir une voiture en laquelle ils ont confiance et ils peuvent repousser les limites et nous allons continuer à le faire parce que je suis sûr qu’il y a plus à venir.

